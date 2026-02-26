Lucas Torreira y su deseo de jugar el Mundial 2026 con Uruguay: "No sé si seré del agrado de Marcelo Bielsa"

Lucas Torreira, mediocampista uruguayo con actualidad en Galatasaray, fue protagonista este miércoles en la clasificación de su equipo a los octavos de final de la Champions League después de caer 3-2 ante Juventus en Turín, pero avanzar con un global 7-5 a su favor.

Una vez finalizado el partido, el volante dialogó con TNT Sports México y fue consultado acerca de si desea jugar el Mundial 2026 con la selección de Uruguay: "Sí, me ilusiono, sé que va a ser muy difícil porque hay muchas cosas que no dependen de mí, quizá no soy del gusto del entrenador, pero bueno".

Ante la repregunta de si cree que no es del gusto de Marcelo Bielsa contestó: "Pienso un montón de cosas y me muero por estar en la selección, estoy jugando esta competición y hace muchos años que vengo trabajando muy bien en este club y después el entrenado definirá al final si me lleva o no al mundial, pero yo tengo muchas ganas de estar, de poder acompañar a la selección, sabemos de la importancia de un Mundial, y más para nuestro país y bueno, estoy trabajando y metiéndole un poco de presión al entrenador a ver qué decide sobre el final".

El uruguayo Lucas Torreira se abraza con el colombiano Davinson Sánchez en la victoria del Galatasaray ante Juventus en Champions League. Foto: AFP

Luego, al ser consultado por la mención que hizo Bielsa de su caso durante una conferencia de prensa, expresó: "Sí, no sé, solo estuve una convocatoria con él y no sé si seré del agrado de él o no, no sé si le gusto como jugador o como persona".

En este sentido se refirió a si charló o no sobre este tema con el director técnico de la Celeste: "No tuve la posibilidad de hablarlo, y nada, quiero estar, quiero ayudar, soy uruguayo, no te voy a andar mintiendo, me muero por estar en la selección, pero hay cosas que no dependen de mí. Sí lo que depende de mí es mantener mi rendimiento con este equipo, llevar a lo más alto al Galatasaray, que hace cuatro años que venimos haciendo un trabajo muy grande".

A modo de cierre afirmó que también se enfoca en disfrutar del momento que atraviesa: "Estamos entre los mejores de Europa y la verdad que merecemos noches como las de hoy", acotó.