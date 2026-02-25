El conflicto de Darwin Núñez en Al-Hilal, le abre las puertas a Europa: sus reacciones y clubes interesados

Había convertido un doblete en la victoria 2-1 del Al-Hilal ante Al-Wahda de Emiratos Árabes Unidos por la AFC Champions League y eligió un festejo diferente. No se deslizó en el césped como en la Premier League ni formó un corazón con las manos aunque sí saludó a su familia en las gradas. Darwin Núñez pateó el banderín del córner, siguió con un gesto cabizbajo mientras sus compañeros venían a saludarlo y decidió hacer algo más llamativo. Recién recuperó la sonrisa cuando, rebelde y desafiante, clavó la mirada en la tribuna donde suelen estar los altos mandos del club, que lo trajo como figura y prometió armar un equipo a su alrededor, pero terminó marginándolo.

Esto fue el pasado 16 de febrero y el goleador de la selección uruguaya no volverá a jugar hasta el próximo 3 de marzo cuando Al-Hilal visite a Al-Sadd de Qatar por los octavos de final del torneo continental y lo reciba en Arabia Saudita una semana después. Podrían ser los últimos partidos de Núñez hasta el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

🇺🇾 Darwin Núñez marcó dos goles con el Al-Hilal en su partido de la Liga de Campeones asiática. Tras ser descartado de la plantilla para dar cabida a Benzema, miró fijamente a la grada donde se sienta el propietario del club justo después de marcar. 👊 pic.twitter.com/bZhnxigwK8 — 🔴 Esto Es Anfield #Liverpool (@estoesanfield_) February 18, 2026

PUNTO DE QUIEBRE: BENZEMA Darwin Núñez fue una de las novelas del último mercado de pases de verano en Europa. En agosto de 2025 pasó del Liverpool al Al Hilal a cambio de 53.000.000 de euros luego de que no ser tan tenido en cuenta por el entrenador Arne Slot como lo era para Jürgen Klopp, que lo había pedido cuando era jugador del Benfica. El equipo árabe logró seducir al artiguense con un buen salario y un proyecto del cual podría ser una de las figuras, pero dejó de ser así después de la llegada de Karim Benzema. El límite en el cupo de extranjeros por equipo dejó a Darwin Núñez fuera del plantel de Al-Hilal para la Saudi Pro League y lo relegó solamente a jugar la AFC Champions League Elite, con la posibilidad de jugar solo un puñado de partidos hasta el próximo mercado europeo.



Las promesas del equipo que lo fue a buscar a Liverpool hace nada más que seis meses, se rompieron unas semanas atrás con la llegada de Karim Benzema al Al-Hilal. El francés ganador del Balón de Oro en 2022, rescindió contrato con Al-Ittihad tras considerar “irrespetuosa” la oferta del club para renovar y el equipo de Darwin Núñez aprovechó la chance de fichar al ex Real Madrid sin pagar un traspaso; pero la nueva alta causó problemas en el club y al entrenador.

Benzema debutó con un hat-trick en la goleada 6-0 sobre Al-Okhdood y ayer Simone Inzaghi no pudo contar ni con el francés ni con el uruguayo en el empate 1-1 frente a Al-Taawon que comprometió el liderazgo en la liga local. El francés tiene una lesión en el aductor y Darwin Núñez no puede jugar la Saudi Pro League.

La llegada de Benzema superó el cupo de extranjeros para la liga local y el entrenador tuvo que tomar una decisión. Al-Hilal priorizó a un delantero de 38 años por sobre uno de 26 con proyección y por el que pagaron más de 50 millones de euros. Así Núñez quedó relegado a disputar solo la AFC Champions League, que ya está en fase de octavos de final. “Darwin Núñez no puede estar feliz de quedar fuera del equipo al que se unió hace algunos meses”, manifestó Fabrizio Romano, periodista italiano especialista en el mercado de pases. Y puede que tenga razón.

Darwin Núñez defendiendo la camiseta de Al Hilal de Arabia Saudita. Foto: Al Hilal.

Darwin es emocional y en medio del conflicto con el club, hizo algunos cambios en sus redes sociales. Su foto de perfil en Instagram pasó a ser un círculo negro, luego subió una con el trofeo de la Premier League que ganó con Liverpool y ahora tiene una conduciendo, pero en la que los hinchas de Almería notaron la rotonda Maestro Padilla de fondo. El uruguayo añora esos buenos tiempos.

“Gracias por estar en los momentos que más lo necesito”, posteó Darwin Nuñez en una historia y su pareja Lorena Mañas agregó: “siempre es siempre”. No hubo rastros de su doblete en su cuenta de Twitter, pero si compartió algunos posteos de Liverpool que aún lo recuerdan. El delantero de la Celeste, primero en la consideración de Marcelo Bielsa, no parece cómodo en Al-Hilal y otros equipos se frotan las manos. “Sigan la situación de Darwin en los próximos meses porque habrá movimientos y ya hay varios equipos siguiendo de cerca su situación, no solo de Europa”, advirtió Romano.

Que Darwin Núñez pueda llegar al próximo Mundial con más de rodaje que la AFC Champions League parece irremediable, el mercado europeo cerró, pero hay rumores sobre un ofrecimiento al Newcastle y los portales especializados como TeamTalk suman al Tottenham. Aún así, para volver a Europa el próximo verano, el uruguayo deberá resignar una buena parte de sus ingresos.

Newcastle: el alemán Nick Woltemade no rindió lo esperado

El delantero inglés de 28 años, Dominic Solanke, estuvo ausente 139 días y 27 partidos en 2025 por una lesión en el tobillo. El brasileño Richarlison también ha estado afuera por dolencias y sus irregularidades preocupan en los Spurs que están a cuatro puntos de la zona de descenso en la Premier League. Al equipo de Rodrigo Bentancur le cuesta encontrar una referencia de área y esta podría ser Darwin Núñez.

Nick Woltemade, jugador de Newcastle, jugando la UEFA Champions League. Foto: EFE

Tottenham: necesita referencia en el área y recambio a solanke

Luego de que Darwin Núñez dejara Liverpool, los de Anfield ficharon a Alexander Isak de Newcastle y a Las Urracas les costó reemplazar al delantero sueco. Contrataron al alemán Nick Woltemade, de Stuttgart, pero lleva solo 10 goles en 40 partidos y no ha conformado al entrenador que lo ha colocado incluso como mediapunta. También llegó el congoleño Yoane Wissa que hizo tres goles en 18 partidos y se perdió 23 por una lesión en la rodilla.

Dominic Solanke se lamenta en la derrota del Tottenham ante Arsenal en Premier League. Foto: EFE

Sin rodaje al Mundial: clubes de Europa apuntan al próximo mercado de verano

Medios ingleses relacionan a Darwin Núñez con Newcastle y Tottenham. Fabrizio Romano, periodista especializado en mercado de pases, habló sobre el tema en su canal de YouTube. “Un jugador como él no puede estar feliz de quedar fuera del equipo al que se unió hace algunos meses. Darwin será un gran tema del mercado y podría volver a Europa en verano, es una posibilidad. Ya hay varios equipos siguiendo su situación”.