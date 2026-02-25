Se complicó solo: Al Hilal dejó afuera de la Liga a Darwin Núñez, Benzema se lesionó y perdieron el liderazgo

Al Hilal es el único equipo que sigue invicto en la Liga de Arabia Saudita porque no ha perdido ni un solo partido de los 23 que jugó, pero de poco le sirve eso porque acaba de perder el liderazgo de la tabla de posiciones tras solamente ganar dos de los últimos nueve partidos.

En lo inmediato acumuló dos empates consecutivos que le hicieron ceder la cima y uno de ellos se dio este martes cuando empató 1-1 ante Al Taawoun en un partido donde lo arrancó ganando por gol de Ruben Neves y luego lo empató el colombiano Roger Martínez.

La particularidad del partido es que el "9" de referencia terminó siendo el brasileño Marcos Leonardo con su compatriota Malcom de compañía en el ataque teniendo en cuenta que el entrenador Simone Inzaghi no pudo contar ni con Darwin Núñez ni con Karim Benzema.

Cabe recordar que por la cantidad de extranjeros con los que cuenta en el plantel, el técnico optó por dejar afuera de la lista de la Liga de Arabia Saudita a Darwin Núñez, quien solamente puede jugar los partidos de la Champions League de Asia, competencia en la que tendrá actividad el mes próximo.

Pero a esto se le sumó la lesión que sufrió Karim Benzema en las últimas horas que lo dejó afuera del encuentro y a la espera de su recuperación de cara a la próxima jornada que será el viernes frente a Al Shabab como visitante.

Una lesión en el aductor es lo que complicó al francés que se quedó con el cupo del artiguense en el plantel liguero, pero que ya no pudo ser utilizado este martes y de su evolución dependerá su regreso.

A todo esto hay que sumarle que los puntos perdidos llevaron a que Al Hilal en este momento esté en la tercera posición con 55 puntos, los mismos que Al Nassr de Cristiano Ronaldo —que juega este miércoles y podría pasar a ser líder— y a uno de Al Ahli que es el puntero momentáneo del certamen donde Al Qadsiah de Gastón Álvarez y Nahitan Nández está cuarto a dos puntos de Al Hilal y Al Nassr y a tres de Al Ahli.