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El País Ovación Fútbol

Figura absoluta: mirá el gol y la asistencia de Nahitan Nández en la victoria del Al-Qadsiah

El equipo del uruguayo continúa en la pelea por la Primera División del fútbol de Arabia Saudita. El ex Peñarol fue clave para abrir el partido en la goleada 4-0 contra Al-Ettifaq.

El País
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23/02/2026, 18:55
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Nahitan Nández durante el partido entre su Al-Qadsiah y Al-Ettifaq por la Primera División de Arabia Saudita.
Nahitan Nández durante el partido entre su Al-Qadsiah y Al Ettifaq por la Primera División de Arabia Saudita.
Foto: Al-Qadisiya

La Saudi Pro League, Primera División del fútbol de Arabia Saudita, está al rojo vivo con cuatro equipos que se están disputando la cima. Uno de ellos es el Al-Qadsiah, que ganó 4-0 su último partido con Nahitan Nández como figura.

El equipo del futbolista de la selección uruguaya goleó a Al-Ettifaq y quedó en la cuarta posición a solo tres puntos del líder Al-Ahli mientras que Al-Naassr y Al-Hilal, con un partido menos, están dos y una unidad más arriba que el equipo del surgido en Peñarol.

Nández fue el jugador destacado del partido y SofaScore le dio una calificación de 9,6 habiendo marcado el primer gol del encuentro y otorgado la asistencia para el segundo. El uruguayo fue titular, completó todo el partido y su producción, jugando como volante interior en un 3-5-2, tuvo más que ver con la parte ofensiva que la defensiva.

Los números de Nahitan Nández en la goleada de Al-Qadsiah

Los dirigidos por el inglés Brendan Rodgers abrieron el camino a los tres minutos con el gol de Nández, que asistió para el segundo solo cuatro minutos más tarde, y además acertó 38 de 47 pases y 33 de 39 en zona ofensiva habiendo creado dos gracias ocasiones de gol.

Es una gran temporada para Nahitan Nández en su club. En 25 partidos, el uruguayo lleva siete goles y seis asistencias y su rendimiento se potencia en los últimos encuentros. Lleva tres goles y dos asistencias en los últimos seis juegos. El uruguayo es compañero del arquero belga Koen Casteels, del excapitán del Real Madrid, Nacho Fernández, y del argentino nacionalizado italiano Mateo Retegui, que fue titular, pero no convirtió.

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Abrió la cuenta: Nahitan Nández hizo el primero del Al-Qadsiah

Para el primer tanto, Nández sorprendió pisando el área rival apenas había comenzado el partido y recibió un gran pase largo de un compañero para controlar de pecho, ganarle en el cuerpo a cuerpo al rival y definir con un gran gesto técnico ante el cierre de otro defensor.

Minutos después: asistencia para el segundo gol

El uruguayo habitualmente lateral derecho en la Celeste, juega más adelantado en su equipo y eso le permite llegar más a la zona de peligro. Para el tanto de Christopher Baah, a los siete minutos, hubo una gran jugada colectiva y Nández picó al vació dentro del área y lanzó el centro al medio para la llegada del ghanés por el segundo palo.

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