¿Lo habrá escuchado? Mirá lo que le gritaron a Leo Fernández justo antes de su gol a Deportivo Maldonado

Por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya, Peñarol regresaba al Campeón del Siglo para recibir a Deportivo Maldonado, que llegaba como uno de los líderes en la tabla mientras que el aurinegro, que había caído ante Central Español en la fecha previa, quería preparar el clásico ante Nacional del próximo fin de semana, con una victoria. Leo Fernández convirtió uno de los goles del Manya en un partido que se hizo esquivo, y recibió un particular grito desde la tribuna justo antes de convertir.

A la media hora del partido, Eric Remedi, en contra, abrió la cuenta para el equipo visitante que venía de vencer a Racing y a Progreso en las dos primeras fechas de su regreso a la máxima categoría del fútbol uruguayo. El conjunto dirigido por Gabriel Di Noia fue protagonista del primer tiempo e incluso pudo sacar más de un gol de ventaja.

Para el complemento, Peñarol buscó un revulsivo con los ingresos de Leandro Umpiérrez y Facundo Batista, pero otra vez Deportivo Maldonado estuvo cerca del segundo y Washington Aguerre, que regresaba al arco aurinegro, se lució con una tremenda tapada en un mano a mano ante Maximiliano Noble.

Los dirigidos por Diego Aguirre finalmente reaccionaron con una bomba de afuera del área de Matías Arezo a los 63 minutos. El recorrido de la pelota complicó al arquero Diego Segovia y se transformó en el empate del aurinegro, que lo ganó a falta de diez minutos para el final con la intervención de Leo Fernández. El 10 del Carbonero se hizo cargo de un córner que lanzó al primer palo y la pelota le regresó luego de que fuera devuelta por los defensores del equipo fernandino. Entonces, Fernández incursionó por sí mismo dentro del área y sacó un zurdazo muy fuerte al segundo palo para dar vuelta el partido. Instantes antes del gol, recibió un grito desde la tribuna.

¡PEÑAROL LO GANÓ CON UN GOLAZO DE LEO FERNÁNDEZ!



El 10 la colocó y convirtió el 2-1 ante Deportivo Maldonado.#LigaUruguayaEnDSPORTS⁣



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"Leo, ponete las pilas, hermano": el grito a Fernández, instantes antes del gol de Peñarol

Cuando el córner de Fernández aterrizó en el primer palo, hubo un hincha que se molestó con el 10 de Peñarol y las cámaras de la Liga AUF Uruguaya captaron su mensaje: "¡Leo: ponete las pilas, hermano!", gritó el simpatizante y parece que el futbolista le hizo caso porque apenas uno segundos más tarde sacó el remate que se convirtió en el segundo gol aurinegro. Tras el tanto, Fernández se dirigió hacia la platea más cercana, pero al parece no escuchó lo que le gritaron. Miró a los hinchas, sonrió, se abrazó con sus compañeros y finalmente se besó el escudo de Peñarol.

-Leo, ponete las pilas hermano.

-Ok. pic.twitter.com/wtoJYIYfJy — Liga AUF Uruguaya (@LigaAUF) February 23, 2026

"Era improtante ganar hoy. Era un partido muy difícil, el primer tiempo fue bastante complicado para nosotros, lo supimos entender y supimos revertir un resultado de buena manera. Un premio para el equipo que tuvo el coraje de salir a jugar el segundo tiempo", declaró Leo Fernández apenas terminó el partido.

El '10' de Peñarol fue autocrítico con el nivel del equipo en el primer tiempo. "Es normal, el equipo rival también juega. También hay cosas nuestras a corregir, que en los primeros tiempos tenemos que darle una vueltita más de rosca para no sufrir después, tenemos autocrítica, trabajamos para eso y lo importante es que nos quedamos con tres puntos de cara a lo que viene", expresó pensando en el clásico ante Nacional en el Gran Parque Central, el próximo domingo a las 19:30 por la cuarta fecha del Torneo Apertura.