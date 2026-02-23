El argentino Prestianni fue provisionalmente suspendido por UEFA tras ser acusado de racismo; Benfica apelará

Benfica apelará la decisión de la UEFA de suspender provisionalmente al argentino Gianluca Prestianni para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a octavos de Champions League ante el Real Madrid de Fede Valverde por sus supuestos insultos racistas al brasileño Vinicius en el partido de ida, según anunció este lunes el club lisboeta.

En un comunicado, el Benfica lamenta "verse privado del jugador mientras el proceso aún está bajo investigación" y señala que es consciente de que, aunque apele la decisión, "es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico" para el partido del miércoles (17 horas de Uruguay) en el estadio Santiago Bernabéu.

Las 'águilas' concluyen el comunicado reafirmando su compromiso "inquebrantable" en la lucha contra el racismo y la discriminación, "valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en su actuación diaria, en su comunidad global, en la labor de la Fundación Benfica y en figuras destacadas de la historia del club, como Eusébio".

El Benfica se enfrentará al Real Madrid tras haber perdido el partido de ida en Lisboa por 0-1, con un gol de Vinícius Júnior, quien posteriormente denunció haber sido objeto de insultos racistas por parte de Prestianni.

La decisión del máximo organismo de fútbol europeo fue anunciada este lunes y llega tras el nombramiento de un inspector de ética y disciplina y por la "presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA en relación con un comportamiento discriminatorio".

Mourinho no hablará en conferencia

José Mourinho. Foto: EFE.

El entrenador José Mourinho no dará la rueda de prensa de mañana martes, previa al partido de vuelta del miércoles del playoff, informó el club portugués.

En vez de Mourinho, será su asistente João Tralhão, quien comparecerá ante los medios de comunicación mañana. El Benfica reveló la ausencia de Mourinho antes de que se supiera que la UEFA ha suspendido provisionalmente al argentino Gianluca Prestianni, del Benfica.

Mourinho fue expulsado del campo en el encuentro de ida contra el Real Madrid en el Estádio da Luz tras recibir una tarjeta roja del árbitro francés François Letexier por protestar tras una falta a Richard Ríos, por lo que no se sentará en el banco del Bernabeu en la vuelta.

Aun así, la sanción no le impide estar en la rueda de prensa previa, aunque, según las normas de la UEFA, tiene la opción de ser sustituido, lo que Mourinho ha preferido.

¿Cuándo juegan Real Madrid vs. Benfica y por dónde ver?

Real Madrid recibe a Benfica este miércoles desde las 17 horas de Uruguay en el Santiago Bernabéu. El encuentro por los playoff se podrá ver en vivo a través de Disney+ y Espn.

En base a EFE.