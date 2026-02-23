Diego Aguirre: de "a Leo la gente lo critica porque lo quiere" a "el Indio Fernández va estar para el clásico"

"No sé si hicimos un buen partido, pero había un objetivo muy marcado que era volver a ganar y lo logramos", así comenzó Diego Aguirre la conferencia de prensa luego del triunfo por 2-1 de Peñarol ante Deportivo Maldonado donde el equipo comenzó abajo en el marcador y lo dio vuelta.

"Prefiero quedarme con lo del segundo tiempo revirtiendo un resultado adverso y empujamos, por momentos aparecieron cosas buenas", indicó al ser consultado sobre si se quedaba con lo hecho en el complemento o lo poco que se vio en la primera parte.

Arezo y Fernández terminaron siendo vitales para la victoria y sobre el "10" también habló el entrenador: "La gente ha mostrado un gran apoyo en cantidad de momentos y hay que entender que haya criticas, el fútbol es así y por suerte Leo pudo encontrar ese golazo y ojalá sea el primero de muchos y que sea el jugador determinante que es. Fue tan espectacular lo que hizo que se le exige eso y a veces no ha podio mantener ese rendimiento, pero el gol de hoy lo va a ayudar mucho, fue una caricia para la gente que estaba esperando ese gol, a Leo la gente lo critica porque lo quiere".

👉 Esto dijo Diego Aguirre al ser consultado sobre las críticas a Leonardo Fernández por parte de la hinchada de Peñarol.



⚽ El DT de Peñarol también se expresó sobre la planificación de la semana de cara al clásico del próximo domingo.



✍️@CupesePablo pic.twitter.com/glfUwFolyc — OVACIÓN (@ovacionuy) February 23, 2026

La Fiera también se expresó sobre los futbolistas que están en plena recuperación y buscan sumar minutos: "Es parte de la recuperación de los jugadores, de a poco les tenés que dar minutos y que los rendimientos vayan mejorando. Pudimos recuperar a Laxalt —que estaba previsto que hiciera 45'—, con Nahuel (Herrera) algo similar —jugó 60'—, sabíamos que tenia que jugar, pero era un cambio"

"Vamos recuperando jugadores y del muy buen plantel que tenemos estoy deseando que podamos disponer de todos para intentar ganar este Apertura y también para una Copa Libertadores que empieza en abril", sostuvo.

👉 Diego Aguirre fue consultado por la reacción del equipo y el mal primer tiempo. También habló sobre el estado físico de algunos jugadores del plantel.



✍️ @CupesePablo pic.twitter.com/ktlbWQTZl0 — OVACIÓN (@ovacionuy) February 23, 2026

En el marco de la preparación del plantel está el mercado de pases y Aguirre subrayó: "Si ves los jugadores que incorporamos, tenemos un buen planel. El equipo tiene que trabajar y encontrar su mejor versión y también los jugadores, pero hicimos un muy buen mercado de pases, a veces escucho lo contrario, pero lo importante es lo que yo piense".

Precisamente el mercado de pases fue el que confirmó la contratación de Nicolás "Indio" Fernández quien "seguro que va a estar a disposición para el clásico". "La llegada del Indio es una muy linda incorporación va a llegar este lunes y después va a estar con nosotros y disponible para el fin de semana porque ha tenido minutos en Godoy Cruz la semana pasada".

Por último admitió que la vuelta de Washington Aguerre al arco "estaba prevista". "Cuando Washington llegó sabíamos que tenía la suspensión de los tres partidos y que iba a jugar después. Por suerte Sebastián Britos estuvo muy bien y estamos muy tranquilos en el arco porque tenemos dos excelentes goleros. Wahington, además no está para los dos primeros partidos de la Copa, pero estamos tranquilos".