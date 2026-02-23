Mirá cómo quedaron las tablas del Apertura y Descenso tras disputa de la tercera fecha: Central, único líder

Volvió a Primera División luego de 13 años y está siendo la gran revelación del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya. Central Español, que hace un par de tempordas estaba en la Primera División Amateur, es el actual líder del primer certamen del año.

Es cierto que es largo, que queda mucho recorrido, pero nadie le quita a los de Pablo de Ambrosio que luego de tres fechas disputadas son el único equipo que todavía no dejó puntos porque ganó los nueve que disputó.

Venció a Progreso, Peñarol y Juventud de Las Piedras para quedar en lo más alto del Torneo Apertura y sumar, además, puntos muy importantes para el principal objetivo que tiene el Palermitano que es la permanencia en la máxima categoría.

Defensor Sporting y Nacional, que mantienen el invicto y todavía no perdieron, son quienes lo siguen de cerca porque acumulan siete unidades cada uno luego de tres fechas disputadas.

Mientras tanto, en la zona baja de la tabla del Descenso siguen comprometidos equipos con mucha historia porque Cerro, Progreso y Wanderers son quienes ocupan los tres últimos puestos, mientras siguen peleando por escapar de ese lugar.

Ninguno de los tres pudo ganar en esta fecha porque más allá de que Cerro sumó una unidad ante Liverpool, Progreso perdió con Nacional y Wanderers también cayó frente a Montevideo City Torque.

Danubio, el último que se está salvando, y Cerro Largo, penúltimo, también deben prestar atención a esta tabla porque se les pueden arrimar los colistas y sin ir más lejos, ambos cayeron en la tercera fecha porque Racing y Defensor Sporting los superaron.