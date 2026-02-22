Ruggeri levantó la Copa Mundial de la FIFA en Uruguay de la mano de Coca-Cola

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, junto a Leonardo García, (Coca-Cola Uruguay). Nuria Varela (Coca-Cola Femsa Uruguay) y Óscar Ruggeri Diego Battiste



The Coca-Cola Company ha invitado a los fanáticos de Uruguay a ver el premio más codiciado del mundo antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, ha llegado a Montevideo dando a los fans uruguayos la oportunidad de ver de cerca el trofeo más deseado del fútbol: el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA.

La actividad presentada por Coca-Cola, quedó inaugurada con la presencia de la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, entre otras autoridades nacionales junto a jerarcas de la Asocación Uruguaya de Fútbol (AUF), el campeón del mundo Óscar Ruggeri en 1986, los ex jugadores celestes Diego Lugano, Diego Godín y Álvaro González.

Carolina Cosse, junto a los ministros Alfredo Fratti y Pablo Menoni.

La Copa Mundial de la FIFA 26 será la más grande hasta ahora, al abarcar tres países anfitriones —Canadá, México y Estados Unidos— con más equipos, más partidos y más celebraciones que otras ediciones.

"Para Coca-Cola Uruguay, es un honor y un privilegio inmenso traer el Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA de vuelta al país. Nos enorgullece ser el puente que acerca la magia del fútbol, permitiendo que los fanáticos se reencuentren con este preciado símbolo de unión y pasión”, afirmó Alfredo Fratti

Durante su recorrido global, el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, visitará 30 Asociaciones Miembros de la FIFA, con 75 paradas a lo largo de más de 150 días de gira, incluyendo ocho países en América Latina, para ofrecer a los fanáticos la oportunidad única de ver de cerca el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA.

Leonardo García, gerente general de Coca-Cola Uruguay.

El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA está reconocido en todo el mundo como uno de los símbolos más grandes del deporte, y Coca-Cola es una de las marcas más reconocidas del planeta, destacó el gerente general de Coca-Cola Argentina y Uruguay, quien a su vez señaló el hito del primer Mundial de la FIFA celebrado en Uruguay en 1930. "Acá comenzó esta gran historia de la Copa Mundial de la FIFA", indicó García, para hacer hincapié en el fuerte vínculo de Coca-Cola con el deporte, las comunidades y nuestros consumidores.

A lo largo de cinco ediciones del Tour, el icónico trofeo ha visitado 182 de las 211 Asociaciones Miembros, y esta gira es particularmente especial – no solo celebra el 20 aniversario del Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, sino que también nos preparamos para la Copa Mundial de la FIFA más grande de la historia, con tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

La única ocasión en la que el Trofeo sale del Museo de la FIFA en Suiza es para el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, y para la Copa Mundial de la FIFA.

Luego de Montevideo, llegará a Brasil del 23 al 25 de febrero donde estará en las ciudades de São Paulo, Rio de Janeiro y Brasília y regresará al país anfitrión del 26 de febrero al 22 de marzo. Luego, del 5 al 8 de junio, recorrerá diez ciudades durante 2 días en México, hasta que comience la Copa Mundial de la FIFA.

Álvaro González, Diego Lugano, Óscar Ruggeri, Diego Godín. Diego Battiste

The Coca-Cola Company mantiene una relación con la FIFA desde 1976 y ha sido patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA desde 1978.

IMPACTO POSITIVO

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, presentado por Coca-Cola, es también una plataforma que promueve impacto positivo en las comunidades locales. Para el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, The Coca-Cola Company trabajará con equipos locales y socios embotelladores para apoyar sus iniciativas de sostenibilidad, incluyendo la recolección y el reciclaje de residuos de empaques.

Por su parte, Nuria Varela, directora de Operaciones de Coca-Cola Femsa Uruguay, al hacer uso de la palabra dijo que esta acción «alimenta las ilusiones» y «los sueños compartidos» del país. Dentro del sistema Coca-Cola, también destacó la labor diaria de colaboradores y proveedores, además de expresar el agradecimiento a los consumidores.



