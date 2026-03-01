Irán designó a Ahmad Vahidi como jefe de la Guardia Revolucionaria: es acusado por el atentado a la AMIA

El escenario geopolítico en Medio Oriente dio un giro drástico tras la operación a gran escala ejecutada por los ejércitos de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

Luego del ataque que terminó con la vida del líder supremo, Ali Jameneí, y del general Mohamad Pakpur, el gobierno de Irán oficializó la designación de Ahmad Vahidi como el nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica. Vahidi, quien ya había ocupado cargos de relevancia en la administración de Teherán, asume el mando en un clima de máxima tensión militar y política.

Sin embargo, el nombramiento de Vahidi trasciende la frontera iraní y genera una inmediata reacción en el Cono Sur. El nuevo jefe militar es un nombre clave para la justicia argentina, ya que se encuentra prófugo y está acusado de participar activamente en la planificación del atentado a la AMIA en 1994, donde fueron asesinadas 85 personas.

Sobre él pesa un pedido de captura internacional de Interpol desde el año 2007, derivado de las gestiones judiciales realizadas desde Argentina para esclarecer la conexión iraní en el ataque a la mutual judía.

Ahmad Vahidi, nuevo comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní. Foto: AFP.

El historial de Ahmad Vahidi y su vínculo con el atentado a la AMIA

La trayectoria de Vahidi dentro de la estructura de poder iraní ha estado marcada por su liderazgo en las fuerzas Al-Quds, una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria encargada de operaciones internacionales, la cual comandó entre 1988 y 1998. Fue precisamente durante este periodo cuando, según las investigaciones judiciales, participó en actividades terroristas globales, incluyendo la logística del ataque contra el centro comunitario en Buenos Aires el 18 de julio de 1994. En aquel entonces, Vahidi ya ostentaba el rango de general y poseía un rol preponderante en la toma de decisiones militares del régimen.

Su ascenso político posterior no hizo más que reforzar su posición de protección estatal. Vahidi se desempeñó como ministro de Defensa entre 2009 y 2013, coincidiendo con el periodo en que el presidente Mahmoud Ahmadinejad firmó el polémico memorándum de entendimiento con el gobierno de Cristina Kirchner. Asimismo, entre agosto de 2021 y agosto de 2024, ejerció como ministro del Interior, consolidando su estatus dentro de la cúpula de seguridad iraní a pesar de las constantes denuncias internacionales y las sanciones impuestas por países como Estados Unidos.

Personas sostienen fotografías de víctimas durante un acto de conmemoración del aniversario del ataque a la AMIA Foto: AFP

Incidentes diplomáticos en la región y la "lista negra" de Interpol

La presencia de Vahidi en el plano internacional ha provocado múltiples roces diplomáticos, especialmente en América Latina. En junio de 2011, su visita a Bolivia generó una crisis con Argentina después de que el funcionario participara en actos oficiales junto al entonces presidente Evo Morales. El incidente derivó en una queja formal y la posterior expulsión de Vahidi de territorio boliviano, tras la interpelación del fiscal Alberto Nisman. En aquel momento, la cancillería boliviana debió emitir una carta de disculpas calificando el hecho como un "grave incidente".

Fiscal Alberto Nisman. Foto: archivo

Además de las alertas rojas de Interpol, Vahidi fue incluido en 2010 en la "lista negra" del gobierno de Barack Obama, bajo cargos de colaborar en el financiamiento de programas nucleares y evadir sanciones internacionales. Su designación actual como comandante en jefe lo sitúa nuevamente en el centro del grupo de acusados por la justicia argentina, junto a figuras como el exministro Ali Fallahijan y el exconsejero cultural Mohsen Rabbani, reafirmando el desafío del régimen teocrático hacia los reclamos de justicia internacional por la masacre de la AMIA.

La Nación/GDA