Duro golpe a Israel: misiles iraníes impactan cerca de central nuclear y dejan decenas de heridos

Un ataque con misiles en Israel dejó al menos 75 heridos este sábado, 10 de ellos graves, tras dos impactos directos en Arad y Dimona, en el sur del país, cerca de una instalación nuclear clave. El segundo impacto se registró en la ciudad de Arad, en la región desértica del Néguev, unos 15 minutos después de otro en Dimona, donde se ubica el Centro de Investigación Nuclear del Néguev. Según fuentes militares israelíes, ambos misiles impactaron directamente sin que los sistemas de interceptación lograran neutralizarlos.

El servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) había elevado el primer número de heridos de 30 a 75, entre ellos siete en estado grave —incluida una niña de cuatro años—, 15 en condición moderada y 42 con lesiones leves. Los afectados fueron trasladados al centro médico Soroka, en Beersheva.

Equipos médicos continúan buscando víctimas entre los escombros. Unos 17 equipos de bomberos y rescate trabajan en Arad, donde un edificio colapsó parcialmente y otros tres resultaron dañados. Además, se desató un incendio en el cuarto piso de uno de los inmuebles afectados. Testigos describieron escenas de destrucción generalizada, con columnas de humo y personas atrapadas.

Un video captó cómo el interceptor israelí falló y uno de los proyectiles impactó de lleno y generó una bola de fuego.

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) no ha detectado niveles anormales de radiación en la zona. El director general del organismo, Rafael Grossi, ha pedido la “máxima moderación militar, en particular en las proximidades de las instalaciones nucleares”.

Los servicios de emergencia inspeccionan el lugar del ataque con misiles iraníes en Arad en la madrugada del 22 de marzo de 2026. AFP

Grupos de voluntarios como United Hatzalah informaron que atendieron a más de 30 heridos en distintos puntos de Arad, algunos de ellos inconscientes. El impacto provocó caos en varias zonas de la ciudad.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que el país atraviesa “un momento muy difícil en la batalla" por su futuro, tras los ataques registrados en el sur.

Según indicó, se comunicó con el alcalde de Arad, Yair Maayan, y le pidió que transmitiera “las oraciones de todos los ciudadanos de Israel por la recuperación de los heridos”.

זהו ערב קשה מאוד במערכה על עתידנו. לפני זמן קצר שוחחתי עם ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, וביקשתי למסור בשם כל אזרחי ישראל את תפילותינו לשלום הפצועים.



הנחתי את מנכ"לית משרדי להגיש את מלוא הסיוע הנדרש יחד עם כל משרדי הממשלה.



אני מחזק את כוחות החירום וההצלה שפועלים כעת בשטח ואני קורא… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 21, 2026

Netanyahu señaló además que ordenó a la directora general de su oficina coordinar con los ministerios del gobierno para garantizar toda la asistencia necesaria a las zonas afectadas. En paralelo, aseguró que se reforzarán las fuerzas de emergencia y rescate que trabajan en el terreno y llamó a la población a respetar las indicaciones del Mando de Retaguardia.

“Estamos decididos a seguir golpeando a nuestros enemigos en todos los frentes”, sostuvo en X.

El episodio ocurre en un contexto de creciente tensión regional, luego de que Irán denunciara un ataque estadounidense-israelí contra su complejo nuclear de Natanz.

ככל הנראה פגיעה ישירה בערד, אתר הרס אדיר בבניין רכבת. צוותים של מד"א נטפלים בפצועים במקום pic.twitter.com/VzncqaM1CI — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) March 21, 2026

Dimona, en el sur de Israel, es considerado el núcleo del programa nuclear del país. Israel es la única potencia nuclear de Medio Oriente y uno de los pocos países que cuentan con este tipo de armamento sin formar parte del Tratado de No Proliferación. Según estimaciones de expertos, dispone de entre 100 y 200 ojivas nucleares. Por una política de "ambigüedad estratégica", el Estado hebreo no lo confirma ni lo desmiente.

Según fuentes consultadas por Jerusalem Post, el ejército está investigando por qué no logró interceptar el misil que impactó en la ciudad, además de otro impacto directo en Dimona a primera hora del sábado.

Bombardeo de Natanz

La República Islámica de Irán acusó este sábado a Estados Unidos e Israel de haber atacado el complejo nuclear de Natanz, donde hay centrifugadoras subterráneas utilizadas para el enriquecimiento de uranio en su programa nuclear. Las autoridades iraníes de energía indicaron que no se ha detectado ninguna fuga de material radiactivo en el lugar tras el supuesto ataque.

Rusia, aliado de Irán, calificó el bombardeo de Natanz de ataques "irresponsables" que representan "riesgos reales de catástrofe a escala de todo Medio Oriente".

Las potencias occidentales sospechan que Irán intenta dotarse de la bomba atómica pese a sus continuos desmentidos. Este es uno de los motivos alegados para los ataques lanzados el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos.

El ejército israelí afirmó por la noche haber atacado en Teherán el centro universitario Malek-Ashtar, "utilizado por el régimen terrorista iraní para desarrollar componentes de armas nucleares".

Cuando la guerra entra en su cuarta semana, la intensidad no amaina. El ejército estadounidense proclamó haber destruido un búnker iraní equipado de armas que amenazaban los envíos de petróleo y gas a través el estrecho de Ormuz.

Con información de EFE y AFP