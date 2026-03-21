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El País Mundo

Guerra en Medio Oriente: más de 20 países dicen estar "listos para contribuir" al desbloqueo del estrecho de Ormuz

Por su parte, Israel advirtió que aumentará "considerablemente" los ataques a Irán, en contraposición a lo que dijo Donald Trump este viernes.

El País
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21/03/2026, 12:35
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Sale humo de un barco petrolero en el estratégico Estrecho de Ormuz
Sale humo de un barco petrolero en el estratégico Estrecho de Ormuz
Foto: EFE

Más de 20 países denunciaron el sábado el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y dijeron estar listos para contribuir a garantizar una navegación segura por este paso crucial para el comercio de hidrocarburos.

"Estamos listos para contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro por el estrecho", dijo este grupo de 22 países, en su mayoría europeos, pero que también incluye Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

"Condenamos con la mayor firmeza los recientes ataques de Irán contra buques mercantes desarmados en el Golfo, los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las instalaciones petroleras y gasísticas, y el cierre de facto del estrecho de Ormuz", declararon en un comunicado conjunto.

Conflicto en Medio Oriente: amenazas cruzadas, incertidumbre en los mercados y una tregua que no se aproxima

Israel advierte que aumentará "considerablemente" los ataques a Irán

Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, advirtió el sábado que "la intensidad de los ataques" sobre Irán "aumentará considerablemente" en los próximos días.

Desde el domingo, "la intensidad de los bombardeos que llevarán a cabo las fuerzas israelíes y el ejército estadounidense contra el régimen del terror iraní y las infraestructuras en las que se apoya aumentará considerablemente", dijo Katz.

Su mensaje contrasta con las declaraciones en la víspera del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo que contemplaban "reducir gradualmente" las operaciones contra Irán.

AFP

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