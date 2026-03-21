Gisèle Pelicot publica sus memorias: lea en exclusiva el adelanto del libro Un himno a la vida

La francesa Gisèle Pelicot, convertida en un icono feminista global tras ser víctima de violencia sexual e impulsar "que la vergüenza cambie de bando" durante el juicio a su exmarido, cuenta toda su historia en sus memorias Et la joie de vivre, traducida en español como Un himno a la vida. Por primera vez, y con una franqueza y elegancia inquebrantables, Pelicot revive una infancia difícil, su primer amor, su carrera, la maternidad, la intimidad de su matrimonio antes y después del demoledor descubrimiento y el continuo afán de buscar la felicidad, incluso cuando esta pueda parecer imposible, para reconstruirse.

La representante de Pelicot evitó impulsar una puja entre editoriales, con la intención de que el foco mediático se mantuviera en el libro. Optó, en cambio, por seleccionar un sello distinto para cada idioma: Flammarion en Francia; Lumen en España, Latinoamérica y Estados Unidos (en español); Penguin Press en Estados Unidos; y The Bodley Head en el Reino Unido, además de otros diecisiete editores de relevancia en distintos mercados. Estas memorias fueron escritas junto a la premiada periodista y novelista Judith Perrignon. En paralelo, HBO avanza en su adaptación como documental.

El País tiene el adelanto exclusivo de Un himno a la vida, que estará en las librerías el 23 de marzo. A continuación, un extracto del libro.

El caso que estremeció al mundo

Una mañana de noviembre, Gisèle Pelicot fue llamada a una comisaría y la vida tal como la conocía llegó a su fin: su marido había sido sorprendido por un guardia de seguridad de un supermercado grabando por debajo de la falda a varias mujeres. En su ordenador aparecieron otras pruebas devastadoras: durante casi una década, había estado drogándola y violándola en secreto, e invitando a desconocidos a su casa para que abusaran de ella. Cuatro años después, él y otros cincuenta hombres fueron llevados a juicio, y el coraje de Gisèle al renunciar a su derecho al anonimato ocupó titulares en todo el mundo. "La vergüenza debe cambiar de bando", declaró, dando voz y esperanza a millones de personas.

Gisèle Pelicot fue ovacionada por un grupo de personas que se concentraron en el exterior del tribunal tras el juicio. Foto: AFP.

Pelicot nació en Villingen-Schwenningen (Alemania), en 1952, y pasó su infancia en la región francesa de Indre. Se casó con Dominique Pelicot en 1973 y se divorció de él en 2024, antes del llamado "juicio de Mazan". Tiene tres hijos: David, Caroline y Florian.

Ha sido nombrada la persona más destacada de 2024 en una encuesta de opinión en Francia, superando a líderes internacionales, y la mujer más influyente de 2025 por medios como la BBC, Time Magazine y The Independent. Recientemente ha sido galardonada con la Legión de Honor, la más alta distinción civil de Francia, y con uno de los Roosevelt Four Freedom Awards: el Freedom From Fear. Un himno a la vida. Mi historia (Lumen, 2026) es su primer libro.