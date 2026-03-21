Guerra en Medio Oriente: Starmer permite a EE.UU. usar bases británicas, Irán responde y Trump ataca a la OTAN

El Reino Unido autorizó a Estados Unidos a utilizar bases británicas para atacar instalaciones iraníes en el estrecho de Ormuz, como parte de sus operaciones defensivas contra Irán, indicó Downing Street.

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Londres ha autorizado a Estados Unidos a usar dos bases británicas para llevar a cabo “operaciones defensivas” contra Irán, y ha enviado medios aéreos para apoyar a sus aliados en la región frente a los ataques de drones iraníes.

En un breve comunicado, un portavoz de Downing Street (residencia oficial y oficina del primer ministro británico, Keir Starmer) confirmó que el acuerdo suscrito entre el Reino Unido y Estados Unidos para utilizar bases británicas en el marco del conflicto en Medio Oriente “incluye operaciones defensivas estadounidenses para degradar los emplazamientos y las capacidades de misiles que se utilizan para atacar buques en el estrecho de Ormuz”.

De acuerdo con el diario británico The Times, las bases a las que se refiere el comunicado y que pueden haber recibido luz verde para el uso estadounidense serían las de la Real Fuerza Aérea (RAF) en Fairford (Inglaterra) y la de la isla de Diego García, en el archipiélago de Chagos, en el océano Índico.

El número 10 en la puerta de Downing Street, la residencia oficial del Primer Ministro británico. Foto: AFP

Los ministros del Ejecutivo laborista de Starmer se reunieron ayer en Londres para abordar el desarrollo de la escalada bélica en Medio Oriente, así como los recientes ataques de Irán contra buques mercantes, infraestructura civil o el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Sobre este último punto, reiteraron que el Reino Unido trabaja estrechamente con socios internacionales para desarrollar un “plan viable” que salvaguarde el transporte marítimo internacional en Ormuz, por donde pasa el 20% del tráfico global de petróleo y que permanece cerrado de facto por Irán desde el comienzo de la guerra.

Del mismo modo, el Gobierno británico condenó los ataques “imprudentes” de Irán contra buques con bandera irlandesa, de otros países aliados cercanos y socios del Golfo, y aseguraron que corrían el riego de sumir a Oriente Medio en una crisis más profunda, así como de “agravar el impacto económico” del conflicto en el Reino Unido y en el resto del mundo.

Reafirmaron asimismo que los principios del Reino Unido ante el conflicto siguen siendo los mismos: defender a su pueblo, sus intereses y sus aliados, actuando en conformidad con el derecho internacional, pero “sin verse involucrado en el conflicto en general”.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente estadounidense, Donald Trump, se dan la mano en Londres. Foto: AFP

El Reino Unido ha rechazado participar en la guerra de manera activa, pero además de permitir a Estados Unidos hacer uso de las bases británicas para llevar a cabo ataques contra Irán, también ha aumentado su presencia y sus efectivos militares en el Mediterráneo y en Medio Oriente como parte de sus “operaciones defensivas”.

El ministerio británico de Defensa informó ayer viernes de que el Reino Unido tiene actualmente más aviones en la región del Golfo que en cualquier momento de los últimos 15 años.

Poco antes de darse a conocer el permiso de uso de las bases, Londres confirmó haber enviado un “pequeño número” de planificadores al Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM), en Florida, para ayudar a desarrollar vías que aumenten la seguridad en el estrecho de Ormuz.

El anuncio del Reino Unido de que Estados Unidos podrá usar sus bases militares, se da en medio de fuertes críticas del presidente Donald Trump a sus aliados por negarse a participar en la guerra.

La Marina Real Tailandesa muestra humo saliendo del granelero tailandés 'Mayuree Naree' cerca del Estrecho de Ormuz. Foto: AFP

Reacción de Irán

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, advirtió ayer al primer ministro británico, Keir Starmer, de que pone “vidas británicas en peligro” al dejar utilizar sus bases a Estados Unidos.

“La mayor parte del pueblo británico no quiere tomar parte en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. Ignorando a su pueblo, Starmer está poniendo vidas británicas en peligro al permitir que las bases británicas sean usadas para la agresión contra Irán”, dijo Araqchi, en un mensaje en X. Y zanjó: “Irán ejercitará su derecho a la legítima defensa”. AFP, EFE

Trump a aliados de la OTAN: “Cobardes”

Donald Trump calificó ayer viernes a los aliados de la OTAN de “cobardes” por no atender su exigencia de ayuda militar contra Irán para controlar la ruta marítima del estrecho de Ormuz. “¡COBARDES, y lo RECORDAREMOS!”, publicó en su plataforma Truth Social.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Mar 20 2026, 8:43 AM ET )



Without the U.S.A., NATO IS A PAPER TIGER!

They didn't want to join the fight to stop a Nuclear Powered Iran. Now that fight is Militarily WON, with very little danger for them, they… pic.twitter.com/iDO1RbSTkO — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) March 20, 2026

Los aliados de Estados Unidos “no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una maniobra militar sencilla que es la única razón de los altos precios del petróleo. Tan fácil de hacer para ellos, con tan poco riesgo”, escribió.

Seis países, entre ellas Reino Unido, Francia, Alemania y Japón, dijeron el jueves estar dispuestas a “contribuir a los esfuerzos apropiados” para garantizar el libre paso el estrecho de Ormuz. Pero no se han comprometido formalmente con ninguna misión en esa vía fluvial crucial, mientras que otros aliados como Alemania e Italia han descartado cualquier operación sin una tregua en la guerra.