“Error absurdo” y "no necesitamos a nadie": el descargo de Trump contra la OTAN por no apoyarlo en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó ayer martes su confianza en que el estrecho de Ormuz volverá a ser seguro para la navegación en poco tiempo. “No creo que tarde mucho. Estamos arrasando la costa. Se trata de la costa y del agua. Y no tardará mucho”, declaró Trump durante una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro irlandés, Micheál Martin.

Trump pidió el fin de semana públicamente a sus aliados que se involucren para ayudar a Estados Unidos a escoltar a los buques comerciales en esta vía fluvial, por donde pasa el 20% del crudo mundial y que es clave para la economía global.

El republicano elogió la ayuda de los países de Medio Oriente, incluido Israel, a la vez que acusó a la OTAN de cometer un “error absurdo” por su negativa a involucrarse en la guerra.

El mandatario denunció que, a su juicio, los países europeos respaldan los planes de Estados Unidos para evitar que la República Islámica obtenga un arma nuclear, pero no quieren ayudar, e incluso sugirió que Washington debería “reconsiderar” su pertenencia a la OTAN.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso en el Capitolio en Washington, D.C. Foto: AFP

Sobre la duración de la guerra, Trump aseguró que la ofensiva terminará pronto, aunque matizó que Estados Unidos todavía no está “listo” para retirarse. “Aún no estamos listos para irnos. Pero nos iremos en un futuro próximo, nos iremos en un futuro muy próximo”, afirmó.

Trump también dijo ayer martes que ya no necesita ni desea el apoyo de la OTAN, ni de Australia, Japón o Corea del Sur, después de que estos rechazaran participar en una coalición para garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz.

“Como presidente de los Estados Unidos de América, el país más poderoso del mundo, ¡NO NECESITAMOS LA AYUDA DE NADIE!”, declaró en la plataforma Truth Social.

Trump explicó que los miembros de la OTAN han informado a Estados Unidos que “no desean involucrarse” en la operación militar en Medio Oriente, “a pesar de que casi todos los países están firmemente de acuerdo en nuestras acciones y que consideran que no se puede permitir que Irán posea armas nucleares”.

“No me sorprende su postura, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral: nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros”, reprochó.

Se observa una bomba de extracción de petróleo al atardecer del 16 de marzo de 2026 en Midland, Texas. Foto: AFP

No obstante, el republicano aseguró que Estados Unidos ha logrado “diezmar al Ejército iraní” y que ya no requiere del apoyo de sus aliados.

“Debido a nuestro éxito militar, ya no ‘necesitamos’ ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN; ¡nunca la hemos necesitado! Lo mismo ocurre con Japón, Australia o Corea del Sur”, afirmó.

Interrogado sobre sus intenciones respecto a la alianza de defensa transatlántica, de la que Estados Unidos es el pilar, el republicano dijo que es algo que tiene en la agenda. “No tengo nada concreto en mente”, declaró, y añadió después de hablar de los gastos que Estados Unidos destina a la OTAN: “Ciertamente es algo en lo que deberíamos pensar”.

El lunes Trump ya había criticado la falta de “entusiasmo” que recibió de parte de algunos aliados su petición de crear una coalición militar para garantizar la seguridad de los buques en el estrecho de Ormuz.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, declaró que el estrecho de Ormuz “queda fuera del ámbito de acción de la OTAN” y el Gobierno alemán respondió: “esta no es nuestra guerra”. También Australia, Canadá y Japón han descartado involucrarse en el conflicto.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente estadounidense, Donald Trump, se dan la mano en Londres. Foto: AFP

Trump consideró además que el primer ministro británico, Keir Starmer, ha cometido “un gran error” al rechazar su petición de ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz. “No ha mostrado apoyo, y creo que es un gran error”, dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval. “Estoy decepcionado con Keir: me cae bien, creo que es un buen hombre, pero estoy decepcionado”. Trump insiste en que la OTAN nunca ha apoyado a Estados Unidos. La única vez que la Alianza Atlántica activó el Artículo 5 de defensa común fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en apoyo a Estados Unidos.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní advirtió ayer martes que el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz no volverá a ser como antes de la guerra, incluso una vez que termine el conflicto. “La situación en el estrecho de Ormuz no volverá a ser la misma que antes de la guerra”, afirmó Mohammad Baqer Qalibaf en un mensaje en inglés en las redes sociales.

Mientras se debate el futuro del estrecho de Ormuz, los precios del petróleo subieron ayer martes. La cotización del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en mayo, avanzó un 3,20% hasta 103,42 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en abril, ganó un 2,90% hasta 96,21 dólares.

En el decimoctavo día del conflicto en Medio Oriente, “el mercado petrolero sigue influido por las perturbaciones observadas en el suministro, a las que se suman nuevos ataques contra las infraestructuras” de crudo, resumió para la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

La Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, se dirige a los medios de comunicación. Foto: AFP

Kaja Kallas - Representante de la UE

“La forma en que se está desarrollando la crisis en Medio Oriente ya presenta, en muchos aspectos, las características del escenario más adverso, en primer lugar por su alcance geográfico”, indicó.

Keir Starmer - Primer ministro británico

“Debemos mantener la atención en Ucrania”, dijo al recibir ayer a Zelenski. “Hay un conflicto en Irán (...) pero no podemos perder de vista lo que está ocurriendo en Ucrania y la necesidad de nuestro apoyo allí”.

Emmanuel Macron - Presidente de Francia

“No somos parte (de la guerra en Irán) y, por lo tanto, Francia nunca participará en operaciones para abrir o liberar el Estrecho de Ormuz en el contexto actual”, declaró tras una reunión de un consejo de Seguridad.

Benjamín Netanyahu - Primer ministro de Israel

“Estamos debilitando a este régimen (de Irán) con la esperanza de darle al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo. No será inmediato ni será fácil. Pero si perseveramos, les daremos la oportunidad”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla en el Día del Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto. Foto: EFE