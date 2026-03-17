Barril de petróleo Brent volvió a aumentar su precio: subió casi 2% y se sitúa a más de 102 dólares

El precio del barril de petróleo Brent, utilizado de referencia en Europa, volvió a aumentar su precio este martes al encarecerse un 1,91% y situarse en los 102,12 dólares al cierre de las bolsas en Europa.

Luego de que el precio del barril haya descendido a menos de 100 dólares este lunes, el crudo en el mar del Norte subió nuevamente y acumula una revalorización del 40,89% desde que dio inicio al conflicto bélico en Irán el pasado 28 de febrero.

En el correr de la sesión de este martes, el Brent alcanzó a rozar los 105 dólares por barril luego de que se encareciera más de un 4,5% en las primeras horas de la mañana.

De esta forma, el brent recupera el nivel de los 100 dólares que perdió el lunes ante la posibilidad de que se abriera el tránsito a algunos petroleros por el estrecho de Ormuz, lugar en donde circula alrededor del 20% del petróleo mundial.

Pese a estas caídas puntuales del lunes, el precio se fijó en 100,21 dólares, un 2,84% menos que el pasado viernes.

Del otro lado del atlánico, el petroleo intermedio de Texas (WTI), de referencia en Estados Unidos, también cotizaba al alza a esa misma hora, con un avance del 1% situándose en los 84,5 dólares en por barril.

Trump dice que estrecho de Ormuz volverá a ser seguro para la navegación

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este martes que el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí contra la nación árabe, volverá a ser seguro para la navegación en poco tiempo.

"No creo que tarde mucho. Estamos arrasando la costa. Se trata de la costa y del agua. Y no tardará mucho", señaló el mandatario estadounidense.

Donald Trump en el Despacho Oval. AFP

Durante el fin de semana, Trump pidió publicamente a sus aliados que se involucren en ayudar a Estados Unidos a escoltar los buques comerciales en el paso marítimo, clave para la economía global.

Trump reprochó el lunes la falta de "entusiasmo" con la que sus aliados reaccionaron a su propuesta de formar una coalición militar que garantice la seguridad en el estrecho de Ormuz, en particular de los aliados de Estados Unidos en Europa, quienes transmitieron al presidente que la guerra de Irán no les pertenece.

Con información de EFE