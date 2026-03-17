"Instrumento de Israel": la amenaza de un medio oficial de Irán contra Javier Milei y la Argentina

Uno de los principales medios de Irán, Tehran Times, publicó en su tapa del lunes una dura amenaza a la Argentina a raíz de la posición del presidente Javier Milei respecto de la guerra en Medio Oriente, que se un claro alineó a favor de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica. La columna de opinión, firmada por Saleh Abidi Maleki, tiene como título “Milei, ¿quo vadis? (Milei, ¿a dónde vas?)" y afirma que el gobierno libertario se convirtió en un “instrumento” de Israel y Estados Unidos.

“Las declaraciones de Milei, presidente de la Argentina, en los últimos meses, especialmente tras la agresión militar ilegal de Estados Unidos y el régimen sionista a Irán, revelaron una vez más una realidad amarga y peligrosa. El gobierno argentino se ha convertido en un instrumento del régimen sionista y de Estados Unidos para impulsar el proyecto de iranofobia”, introduce el texto de Tehran Times.

Y continúa: “Si bien el proyecto de iranofobia comenzó hace 31 años con la invención de acusaciones falsas e infundadas sobre la supuesta participación de Irán en el sospechoso atentado con bomba contra el centro comunitario judío de Argentina (AMIA), orquestado por Estados Unidos e Israel, los dos años de presidencia de Milei han demostrado que el régimen sionista desplegó todos sus esfuerzos para explotar su ascenso al poder con el fin de intensificar el clima de iranofobia”.

Además, el texto marca que Milei “sin disimulo alguno y siguiendo las directrices recibidas” se definió como “alineado con el eje estadounidense-sionista” y mencionó las declaraciones del libertario de la semana pasada en Estados Unidos.

Qué dijo Milei sobre Irán

En la Universidad Yeshiva (Nueva York), Milei volvió a dejar en claro su alineamiento internacional al no dudar en afirmar: “Vamos a ganar”. Calificó a Irán como “enemigo” y recordó los atentados en la Argentina. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel“, dijo el mandatario, que disertó la semana pasada ante un auditorio repleto en la institución judía.

La tapa de Teheran Times que amenaza a Milei.

Este martes se cumplen 34 años del atentado a la Embajada de Israel.

En aquel discurso, Milei también elogió al presidente Donald Trump, quien junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenaron la ofensiva en la que murió el ayatollah Ali Jamenei, líder supremo iraní. “Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro. Y fue esa bala que no le pegaron a Trump”, dijo en referencia al intento de asesinato que sufrió el magnate cuando era candidato, el 13 de julio de 2024 en Pensilvania.

Milei vuelve a cargar contra Irán en aniversario de atentado contra embajada israelí en Argentina

Milei volvió a arremeter contra Teherán este martes y reiteró su apoyo a Estados Unidos e Israel, al conmemorar los 34 años del sangriento atentado a la embajada israelí por el que su gobierno responsabiliza a Teherán. "Frente al terrorismo no puede haber tregua", dijo Milei en un acto en una plaza en Buenos Aires sobre las ruinas de la anterior sede diplomática.

"Dejamos en claro en dónde nos paramos en este momento histórico en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní, una tiranía que no sólo mantiene cautiva a su propia población, sino que se ha dedicado a sembrar el terror durante décadas", añadió.

El 17 de marzo de 1992, una camioneta llena de explosivos que embistió contra la embajada de Israel causó 22 muertos y más de 200 heridos. Dos años más tarde, otro ataque a la mutual judía AMIA mató a 85 personas. La Justicia argentina atribuye ambos atentados a Irán y al movimiento chiita Hezbolá. El fallecido líder supremo de Irán Ali Jamenei no va a "poder organizar más actos terroristas", dijo el embajador israelí, Eyal Sela, en la plaza adornada con coronas fúnebres de flores blancas.

Un centenar de personas atendió el acto en medio de una lluvia torrencial. Tras el escenario se proyectaba una imagen de las ruinas de la exembajada; al fondo, lo que queda del edificio. En el discurso, Milei recordó su compromiso con "los valores de Occidente", "la moral como política de Estado" y "el combate al flagelo del antisemitismo".

"Israel es un aliado estratégico de nuestro país, nos unen valores compartidos", prosiguió.