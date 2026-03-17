Israel vs. Irán: el análisis del experto Meir Javedanfar sobre la estrategia militar en la región

En el día 18 de un conflicto que ha escalado a niveles sin precedentes, el Dr. Meir Javedanfar, catedrático irano-israelí de la Universidad Reichman y analista de la realidad de Irán, ofreció una radiografía cruda del presente geopolítico a través de una videoconferencia organizada este martes por la embajada de Israel en México, a la que asistió El País. Desde Tel Aviv, bajo la amenaza de las alarmas de misiles, Javedanfar desglosó, por un lado, la estrategia militar de Israel; por otro, la profunda tragedia humanitaria que vive el pueblo iraní bajo el mando de Teherán.

La jornada estuvo marcada por un golpe estratégico de la Fuerza Aérea de Israel: la eliminación de Ali Larijani, exsecretario del Consejo de Seguridad Nacional, y del general Gholamzadeh Soleimani, jefe del Basij. Para Javedanfar, estas no son solo bajas militares, sino un mensaje directo a la estructura de represión del régimen.

La caída de los "rostros de la represión"

Javedanfar fue determinante al describir a los objetivos alcanzados. Sobre Soleimani, señaló que encabezaba las "milicias de cobardía revolucionaria" responsables de "torturas y violaciones". "Él encabezó estos programas de enfrentamientos con manifestaciones, disparando a manifestantes, golpeando a los arrestados y torturando" detalló el experto.

La importancia de estos ataques radica en el debilitamiento de la capacidad de control interno del régimen. Según el académico, en enero de este año Irán vivió una masacre que calificó de histórica: "Según los americanos, 30.000 personas en Irán fueron muertos por el régimen".

El portavoz del parlamento iraní, Ali Larijani, hablando con Hassan Khomeini, nieto del difunto fundador de la República Islámica de Irán. Foto: ATTA KENARE/AFP

De aliados estratégicos a enemigos existenciales

Uno de los puntos más personales del análisis de Javedanfar fue su propia identidad como judío iraní. Recordó que la presencia judía en Irán data de hace 2.500 años y subrayó que, antes de la Revolución de 1979, la relación entre ambos países era de una cooperación ejemplar.

"Israel y Irán tenían relaciones excelentes de comercio, militares... el alcantarillado de Teherán primero fue construido por los israelíes, aeropuertos, parte del sistema de entrenamiento del ejército", rememoró. Incluso durante la guerra Irán-Irak (1980-1988), Israel fue el único país occidental que vendió armas a Teherán para combatir a Saddam Hussein, buscando sembrar una nueva relación, dijo.

Sin embargo, el giro hacia el antiimperialismo y el islamismo radical de Jamenei lo cambió todo. "Fue un matrimonio, una fusión entre islamismo y antiimperialismo juntos", explicó Javedanfar. A partir de 1991, Irán declaró una "guerra proxy" (por delegación) enviando fondos a grupos como Hamás y Hezbolá "para destruir cualquier intento de paz", incluyendo los Acuerdos de Oslo.

El derecho a la defensa y el programa nuclear

Respecto a la carrera armamentista, Javedanfar fue claro al separar el derecho soberano de la intención genocida. Aunque reconoce que Irán tendría derecho a energía nuclear y misiles para defensa —"Cada país tiene derecho a tener programa nuclear", dijo, y puso el ejemplo de cuando Irán era atacado por Irak—, la retórica actual cambia la ecuación.

"En marzo de 2016 lanzaron unos misiles y escribieron en hebreo que Israel debe ser eliminado del mapa del mundo", recordó. Por ello, la postura israelí es de consenso absoluto, opina, desde la derecha hasta la izquierda: "La izquierda israelí es contra el régimen iraní porque el régimen mató el proceso de paz de Oslo".

Ante la pregunta de si Israel pierde la guerra si el régimen sobrevive, Javedanfar matizó que, aunque sería "duro", el objetivo actual es dejar al régimen lo suficientemente herido para que el pueblo iraní pueda actuar.

Las fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan un edificio alcanzado por un proyectil iraní en Tel Aviv. Foto: AFP

"Estamos destruyendo su programa de misiles y drones que Irán está usando no solo para atacar a Israel, sino a países del Golfo", afirmó. Asimismo, dijo que, "conociendo a este régimen, va a empezar de nuevo a reconstruir su programa de misiles y otros programas, y esto significa que posiblemente tendremos que atacar en dos o tres años otra vez". El académico sostiene que la verdadera esperanza reside en el pueblo iraní y en figuras como el príncipe Reza Pahlavi.

"El pueblo iraní está cansado de guerras sin fin... Quiere tener derechos humanos, democracia, un parlamento y buenas relaciones con todos los países", concluyó Javedanfar, haciendo un llamado a la comunidad internacional para ser "la voz" de una ciudadanía que busca recuperar su país tras décadas de aislamiento y violencia.