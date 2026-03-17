"Es un tipo débil": Trump arremete contra jefe antiterrorista tras su renuncia por la guerra contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes de "débil en seguridad" a Joe Kent, quien presentó su renuncia como director del Centro Nacional Contraterrorismo estadounidense en desacuerdo con la guerra contra Irán, alegando que "no puede, en conciencia, apoyar la guerra en curso".

"No lo conocía bien, pensé que parecía un tipo bastante agradable, pero cuando leí su declaración, me di cuenta de que es algo bueno que se haya ido, porque dijo que Irán no era una amenaza. Irán era una amenaza", afirmó Trump en una comparecencia ante los medios en el Despacho Oval.

El mandatario insistió en el riesgo iraní como justificación para la intervención militar: "Todos los países se dieron cuenta de la amenaza que era Irán. La pregunta es si querían o no hacer algo al respecto". Trump hizo estas declaraciones durante una reunión en la Casa Blanca con Micheál Martin, el primer ministro irlandés, y añadió que creía que el pueblo de Irlanda estaba "muy contento" con la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán.

Trump on Joe Kent’s resignation over Iran War:



I always thought he was a nice guy, but I always thought he was weak on security—very weak on security. I didn’t know him well, but he seemed like a pretty nice guy.



But when I read his statement, I realized that it’s a good thing… pic.twitter.com/FPpKwq5HiM — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

La renuncia de Kent lo convirtió este martes en el funcionario de más alto rango en abandonar el gobierno de Trump desde el inicio de la guerra y abre una crisis interna en los servicios de inteligencia estadounidenses.

"No puedo en buena conciencia apoyar la guerra en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestro país, y es evidente que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense", afirmó Kent en su carta de dimisión dirigida a Trump.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a este mensaje también a través de la X, con un texto en el que aseguraba que "hay muchas afirmaciones falsas en esta carta, pero permítanme abordar una en particular: que ´Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación'".

"Como el presidente Trump ha declarado clara y explícitamente, tenía pruebas sólidas y convincentes de que Irán iba a atacar primero a Estados Unidos. Estas pruebas se recopilaron de muchas fuentes y factores. El presidente Trump nunca tomaría la decisión de desplegar recursos militares contra un adversario extranjero por nada", dijo.

Kent, un veterano del Ejército estadounidense, recordó que Trump hizo campaña en las elecciones con el lema de "Estados Unidos primero", según el cual "las guerras en Medio Oriente eran una trampa que le costaba a Estados Unidos las valiosas vidas" de sus soldados y la "prosperidad" del país.

La portavoz de la Casa Blanca también tachó de "absurda" la acusación de que Trump ordenó la ofensiva el 28 de febrero "bajo la influencia de terceros".

La guerra de Irán, en las que han fallecido al menos trece militares estadounidenses y que ha disparado los precios de la gasolina, ha sido rechazada por algunas voces del entorno de Trump, como el periodista Tucker Carlson, porque a su entender contradice la promesa de campaña del republicano de enfocarse en asuntos domésticos y mantener al país alejado de guerras en el exterior.

Por otro lado, en la misma rueda de prensa, Trump volvió a arremeter contra el acuerdo nuclear con Irán de 2015, que él mismo canceló en 2018. Argumentó, tanto el lunes como hoy, que Irán ya habría obtenido armas nucleares si él no hubiera rescindido el acuerdo.

“Se habría producido un holocausto nuclear inconcebible”, dijo.

No obstante, la retirada de Trump del acuerdo acabó por eliminar las restricciones impuestas a Irán, un acuerdo que los iraníes habían cumplido en gran medida hasta después de que el mandatario estadounidense le pusiera fin.

Joe Kent y Donald Trump Foto: X/Joe Kent

Las acusaciones de Joe Kent contra Israel

En su carta de despedida, Kent no ahorró señalamientos hacia la influencia de potencias extranjeras en la toma de decisiones de Washington. Según el exfuncionario, la administración Trump cedió ante la presión del gobierno israelí y su "poderoso lobby" en territorio estadounidense para iniciar las hostilidades. Kent fue más allá al acusar a altos mandos de Israel de orquestar una "campaña de desinformación", comparando la estrategia actual con las tácticas utilizadas para involucrar a Estados Unidos en la guerra de Irak.

"Rezo para que reflexione sobre lo que estamos haciendo en Irán y para quién lo estamos haciendo. El momento de actuar con valentía es ahora. Usted puede cambiar el rumbo", escribió.

Con información de EFE y AFP