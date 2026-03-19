Solo él "puede lograr la paz en el mundo": primera ministra japonesa viajó a EE.UU. para reunirse con Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este jueves en la Casa Blanca una reunión con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Allí, el mandatario afirmó que el país asiático dará "un paso al frente" y ayudará a garantizar la seguridad en el estrecho de Ormuz, bloqueado en el marco de la guerra con Irán.

"Vamos a hablar de eso hoy. Hemos tenido un apoyo y una relación extraordinarios con Japón. Y creo que, basándome en las declaraciones que nos dieron ayer o anteayer, relacionadas con Japón, ellos realmente están dando un paso al frente", dijo Trump al ser consultado por la prensa.

Pese a que reiteró que su país "no necesita" ayuda, Trump trajo a flote que Estados Unidos mantiene tropas desplegadas para defender a Japón y subrayó que espera que el país dé "un paso al frente".

Las palabras de Trump contrastan con la frustración que el mandatario ha mostrado con los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a quienes criticó por desmarcarse de su propuesta para escoltar buques por el estrecho de Ormuz, vía actualmente bloqueada por Irán a modo de represalia a la ofensiva estadounidense e israelí.

Por su parte, Takaichi ha optado por una postura ambigua, al señalar inicialmente que no tenía planes de enviar buques al estrecho y señalar después, previo a partir hacia Estados Unidos, que su gabinete lo estudiará una vez se alcance un alto al fuego en la guerra.

Sanae Takaichi de visita en la Casa Blanca. JIM WATSON/AFP fotos

La Constitución japonesa permite desplegar tropas unicamente cuando concluye un conflicto o cuando un aliado se encuentre bajo ataque y eso suponga una amenaza existencial para el país.

En sus palabras iniciales ante Trump en japonés, la mandataria nipona se refirió al presidente estadounidense con cercanía como "Donald" y aseguró que solo él "puede lograr la paz en el mundo".

Takaichi, la primera mujer en asumir el cargo de primera ministra en su país, ganó con una mayoría histórica las elecciones del pasado mes de febrero, y durante la campaña electoral recibió el respaldo de Trump.

Ambos ya se habían reunido por primera vez en octubre del año pasado, durante la visita oficial de Trump a Tokio.

Durante esta jornada, el mandatario definió a Takaichi como "una gran mujer" y dijo que está realizando "un gran trabajo."

Japón regaló este año a Washington 250 nuevos cerezos en conmemoracion del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. La capital del país cuenta ya con miles de estos árboles, fruto de un presente japonés a principios del siglo XX.

Con información de EFE.