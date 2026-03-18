Aumenta el precio del petróleo tras nuevos ataques a instalaciones en Medio Oriente

Los precios del petróleo cerraron al alza este miércoles, producto de las crecientes preocupaciones de los inversores ante los ataques a la infraestructura energética en Irán y Qatar, y la paralización del estrecho de Ormuz, clave en el transporte de crudo a nivel global.

El precio del petróleo Brent del Mar del Norte - referencia internacional del petróleo- subió un 3,83% hasta los 107,38 dólares por barril, luego de comenzar la sesión en terreno negativo.

El equivalente al Brent en Estados Unidos, el West Texas Intermediate (WTI) aumentó un 0,11% hasta los 86,32 dólares por barril.

De acuerdo a la televisión estatal iraní, Israel, junto a Estados Unidos, atacó el yacimiento South Pars/North Dome, el mayor campo de gas conocido en el undo, compartido por Irán y Qatar.

"Esto representa una nueva escalada: justo cuando uno piensa que las cosas no pueden empeorar, encuentran la manera de empeorarlas aún más", declaró a la AFP John Kilduff, de Again Capital.

Según el analista, "independientemente" de la magnitud de los daños causados por el ataque, se trata de "una línea roja" para Teherán.

La televisión estatal iraní emitió una lista de blancos a atacar que incluye instalaciones de petróleo y gas en Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, afirmando que se habían convertido en objetivos directos y legítimos.

Frente a los repetidos ataques y las dificultades para exportar, varios países han decidido disminuir su producción, limitados por su escasa capacidad de almacenamiento.

Ante medidas adoptadas por los países para intentar apoyar el crecimiento del petróleo, como la reciente suspensión de una antigua ley marítima en Estados Unidos, Kilduff advirtió que las mismas "simplemente no son suficientes".

En ese sentido, consideró que el mercado "necesita que se asegure el estrecho de Ormuz para que se pueda reanudar el transporte marítimo" y bajen los precios.

El referente europeo del gas, el contrato de futuros TTF holandés, subió un 6,02% el miércoles, alcanzando los 54,66 euros por megavatio-hora.

Con información de AFP