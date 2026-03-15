Irán ataca sucursales de Citibank en Dubái y Baréin, y hay otras empresas privadas en riesgo en la región

La Guardia Revolucionaria de Irán ha atacado con drones sucursales del estadounidense Citibank en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Manama (Baréin) en respuesta a la “agresión enemiga” contra dos bancos iraníes, informó ayer sábado la agencia Tasnim.

El portavoz de ese cuerpo militar iraní, el general de brigada Ali Mohammad Naeini, advirtió que si el “enemigo” repite esta acción, todas las sucursales de bancos estadounidenses en la región serán consideradas “objetivos legítimos”.

El pasado miércoles, las Fuerzas Armadas iraníes acusaron a EE.UU. e Israel de atacar un banco del país “tras fracasar en sus objetivos militares”, lo que en su opinión da “carta blanca” a Teherán para responder de forma “dolorosa” contra sus centros económicos en todo Oriente Medio.

Además, instó a la población en Oriente Medio a no aproximarse a un kilómetro de bancos estadounidenses o israelíes. El comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Alireza Tangsiri, afirmó ayer sábado que sus fuerzas atacaron en varias oleadas consecutivas “objetivos clave” en tres bases aéreas estadounidenses ubicadas en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Catar.

Imagen de Archivo del ministro iraní de Exteriores, Abas Araqchi. Foto: EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que Irán está “totalmente derrotado” y que “quiere un acuerdo” cuando se cumplieron ayer dos semanas del comienzo de la operación “Furia Épica” en Oriente Medio, aunque el panorama luce muy complicado.

Por otra parte, Irán amenazó ayer una vez más con atacar las instalaciones de las empresas estadounidenses en Oriente Medio en caso de que su infraestructura energética sea atacada por Estados Unidos o Israel, después del bombardeo contra la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.

“En caso de que las instalaciones iraníes sean atacadas, las fuerzas iraníes atacarán instalaciones de empresas estadounidenses en la región o compañías en las que Estados Unidos tenga participación”, advirtió el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, según informó la agencia Tasnim.

El jefe de la diplomacia iraní afirmó que su país responderá “sin duda” a cualquier ataque contra sus instalaciones energéticas. Sin embargo, también dijo que Irán actuará “con cautela para evitar que zonas densamente pobladas sean alcanzadas”.

Ayer de mañana, las Fuerzas Armadas de Irán ya habían advertido que, si se produce un ataque contra la infraestructura petrolera, económica y energética de la República Islámica, “toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a las compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con Estados Unidos será destruida”. Trump dijo que si Irán interfiere con el paso libre y seguro del petróleo de los barcos a través del estrecho de Ormuz podría atacar también la infraestructura petrolera de la isla iraní de Kharg, ubicada a 25 kilómetros de la costa iraní, que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros. Ya hubo una ataque a 90 objetivos en esa isla.

Mientras tanto, siguen las evacuaciones de civiles en la región. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España, por ejemplo, cifró en 8.400 el número de españoles evacuados de los países afectados por la guerra de Irán. EFE

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán marcha durante la "Semana de la Defensa Sagrada" anual. Foto: AFP

Fórmula 1 en Arabia Saudita y Baréin ha sido cancelada

Los Grandes Premios de Fórmula 1 de Baréin y Arabia Saudita fueron cancelados debido a la guerra que afecta a Oriente Medio, anunció este domingo la Federación Internacional del Automóvil (FIA). “Hoy se ha confirmado que, tras una minuciosa evaluación y debido a la situación actual en la región de Oriente Medio, los Grandes Premios de Baréin y de Arabia Saudita no se disputarán en abril”, informó la FIA en un comunicado.

Los entrenamientos, clasificaciones y carreras de Fórmula 1 en estos dos países árabes del Golfo, que desde finales de febrero han sido blanco habitual de ataques de Irán, debían celebrarse del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril, y no serán sustituidos por otros Grandes Premios. “Si bien se han planteado varias alterativas, finalmente se ha decidido que no habrá sustituciones en abril”, continúa el texto.

El Golfo Pérsico ha recibido ataques en las últimas dos semanas por parte de drones y misiles iraníes. El pequeño estado de Baréin ha sido objetivo de varios ataques que han afectado edificios, una refinería y una base militar estadounidense. Arabia Saudita también ha registrado ataques, algunos de ellos sobre infraestructuras clave en la industria del petróleo, un área clave para el mayor exportador de crudo del mundo. “La FIA siempre antepone la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y colegas”, declaró el presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem. EFE