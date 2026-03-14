Guerra en Irán: el petróleo supera los US$ 100, los mercados se muestran inquietos y los ataques recrudecen
La capital iraní está bajo fuertes ataques de Israel y EE.UU., mientras el régimen de la República Islámica sigue provocando a Europa. En tanto, Trump flexibiliza las sanciones al petróleo de Rusia y Venezuela.
Con el Medio Oriente golpeado por una guerra que escala día a día, el precio del petróleo cerró ayer viernes la semana por encima de los 100 dólares. Irán ha respondido a la ofensiva de Estados Unidos e Israel bloqueando el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, y ha atacado infraestructura energética de los países en el golfo Pérsico.
Esta situación tensionó los precios del petróleo que, a pesar de una liberación récord de reservas estratégicas, superó el umbral de los 100 dólares.
Sin embargo, el anuncio de Estados Unidos de flexibilizar en parte las sanciones al petróleo ruso parece haber frenado por ahora el encarecimiento del crudo y, consecuentemente, el descalabro en las bolsas.
Ayer Trump también flexibilizó las sanciones a Venezuela. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia para autorizar a empresas estadounidenses ciertas actividades de explotación y comercialización de petróleo venezolano.
Esta medida supone un paso más en el acercamiento entre la Administración de Trump y el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la semana pasada restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.
El Departamento del Tesoro, dirigido por Scott Bessent, levantó las sanciones para la explotación, venta, transporte y almacenamiento de petróleo venezolano y sus refinados siempre que sea importado a Estados Unidos por compañías de ese país.
Es que el horno no estaba para bollos: los precios de referencia del oro negro han subido entre un 40% y un 50% desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.
El estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado, y el nuevo guía supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aseguró el jueves que Irán seguirá usando esa “carta”.
“La estrategia iraní de desorganizar el mercado energético se confirma, con el cierre de facto del estrecho de Ormuz desde hace dos semanas y el ataque a petroleros en el golfo Pérsico y a puertos omaníes más allá del estrecho”, valoró Xavier Chapard, estratega de LBPAM.
“Por el momento, no hay a la vista un final al conflicto, y ese es el problema para los inversores”, dijo por su parte a la AFP Adam Sarhan, de la firma 50 Park Investments.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido de que la guerra podría provocar “la mayor interrupción del suministro” en la historia del sector. En un reporte del jueves, la AIE señaló que la producción en los países del Golfo se ha reducido en un 30%, equivalente a 10 millones de barriles por día.
Sin embargo, Trump escribió en las redes que derrotar al “imperio del mal” de Irán era más importante que los precios del crudo.
Teherán bajo las bombas
Mientras los mercados se muestras inquietos, la guerra se intensifica. El Ejército de Israel lanzó ayer viernes una nueva ola de ataques aéreos contra Teherán. “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán”, recoge un comunicado del ejército israelí.
La oleada comenzó poco después de que Irán disparara misiles contra el centro de Israel, al menos uno de ellos con una carga de racimo, según se desprende de los cráteres vistos en las imágenes de impactos difundidas por los medios israelíes.
Trump adelantó en una entrevista emitida ayer viernes que las fuerzas de Estados Unidos llevarán a cabo ataques intensos contra objetivos iraníes la próxima semana. “Vamos a golpearlos muy duro la próxima semana”, dijo Trump a Fox News Radio.
El presidente estadounidense expresó su esperanza de que el pueblo iraní pueda levantarse y derrocar al régimen, pero reconoció que eso no es probable que suceda a corto plazo. “Realmente creo que es un gran obstáculo que superar para gente que no tiene armas. Creo que es un obstáculo muy grande... Sucederá, pero quizás no inmediatamente”, dijo Trump.
Las declaraciones de Trump se produjeron después de una rueda de prensa del jefe del Pentágono y el jefe del Estado Mayor en la que se detallaron los últimos acontecimientos de la guerra contra Irán, donde Estados Unidos e Israel han golpeado 15.000 objetivos, es decir más de un millar cada día. “Sus misiles, sus lanzamisiles y sus drones están siendo destruidos o pulverizados en el aire. Su volumen de misiles ha disminuido un 90% y sus drones de ataque suicida, un 95% ayer (jueves)”, aseguró Hegseth.
EE.UU. envía más tropas
Estados Unidos mandará más marines y buques a Medio Oriente, informaron ayer viernes medios estadounidenses.
The Wall Street Journal citó a funcionarios estadounidenses que afirmaron que el USS Tripoli, con base en Japón, y los infantes de Marina asignados a bordo se dirigen a la región, mientras que The New York Times informó de 2.500 infantes de Marina a bordo de hasta tres buques rumbo a Medio Oriente.
CNN afirmó que se trataba de una Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina -que normalmente incluye unos 2.500 infantes de marina y marineros- la que estaba siendo desplegada.
The Wall Street Journal señaló que la solicitud de infantes de marina adicionales fue realizada por el Comando Central de Estados Unidos, responsable de las tropas estadounidenses en Medio Oriente, y aprobada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.
Rusia ayuda “un poco” a Irán, cree Donald Trump
Donald Trump aseguró que cree que Rusia está ayudando a Irán “un poco” en la guerra. “Creo que podría estar ayudándolo un poco, sí, supongo. Y probablemente piensa que estamos ayudando a Ucrania, ¿verdad?”, aseguró en una entrevista a Fox News Radio. El presidente vinculó la ayuda que presta su país a Ucrania con el supuesto apoyo del mandatario ruso, Vladímir Putin, a Irán. “Sí, también estamos ayudando (a Ucrania)”, continuó Trump. “Putin lo dice, y China diría lo mismo. Ya saben, es como, bueno, ellos lo hacen y nosotros también. Para ser justos, ellos lo hacen y nosotros también”. Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Rusia habría compartido datos de localización de activos militares estadounidenses con Irán.
La “mano oculta” de Putin en la guerra
El ministro de Defensa británico, John Healey, sugirió que Rusia ha influido en el uso de drones por parte de Irán en la guerra contra Estados Unidos e Israel. Healey afirmó que la “mano oculta” del presidente ruso, Vladimir Putin, puede estar detrás de algunas de las tácticas desplegadas por Irán en el conflicto de Oriente Medio. El funcionario dijo a los periodistas que las autoridades estaban analizando un dron de fabricación iraní que atacó el 1 de marzo la base aérea británica de Akrotiri, en Chipre, “en busca de cualquier indicio de componentes y piezas rusas o de cualquier otro país extranjero”. “Los mantendremos informados y publicaremos adecuadamente cualquier hallazgo al respecto cuando lo tengamos”, afirmó durante una visita al cuartel general del ejército británico en Northwood, cerca de Londres. “Pero creo que a nadie le sorprenderá creer que la mano oculta de Putin está detrás de algunas de las tácticas iraníes, y posiblemente también de algunas de sus capacidades, sobre todo porque uno de los líderes mundiales que se está beneficiando de los altísimos precios del petróleo en este momento es Putin”, añadió. Rusia es un aliado cercano de Irán, y ambos países acordaron el año pasado ayudarse mutuamente a contrarrestar las “amenazas comunes”. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el pasado sábado que no tenía indicios de que Rusia estuviera apoyando a Irán en la guerra, pero que, si lo estuviera haciendo, no estaba “ayudando mucho”.
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