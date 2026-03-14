Guerra en Irán: el petróleo supera los US$ 100, los mercados se muestran inquietos y los ataques recrudecen

Con el Medio Oriente golpeado por una guerra que escala día a día, el precio del petróleo cerró ayer viernes la semana por encima de los 100 dólares. Irán ha respondido a la ofensiva de Estados Unidos e Israel bloqueando el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, y ha atacado infraestructura energética de los países en el golfo Pérsico.

Esta situación tensionó los precios del petróleo que, a pesar de una liberación récord de reservas estratégicas, superó el umbral de los 100 dólares.

Sin embargo, el anuncio de Estados Unidos de flexibilizar en parte las sanciones al petróleo ruso parece haber frenado por ahora el encarecimiento del crudo y, consecuentemente, el descalabro en las bolsas.

Ayer Trump también flexibilizó las sanciones a Venezuela. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia para autorizar a empresas estadounidenses ciertas actividades de explotación y comercialización de petróleo venezolano.

iraníes se congregan entre los escombros junto a un edificio residencial dañado en Teherán Foto: AFP

Esta medida supone un paso más en el acercamiento entre la Administración de Trump y el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la semana pasada restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

El Departamento del Tesoro, dirigido por Scott Bessent, levantó las sanciones para la explotación, venta, transporte y almacenamiento de petróleo venezolano y sus refinados siempre que sea importado a Estados Unidos por compañías de ese país.

Es que el horno no estaba para bollos: los precios de referencia del oro negro han subido entre un 40% y un 50% desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.

El estrecho de Ormuz sigue prácticamente cerrado, y el nuevo guía supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aseguró el jueves que Irán seguirá usando esa “carta”.

“La estrategia iraní de desorganizar el mercado energético se confirma, con el cierre de facto del estrecho de Ormuz desde hace dos semanas y el ataque a petroleros en el golfo Pérsico y a puertos omaníes más allá del estrecho”, valoró Xavier Chapard, estratega de LBPAM.

“Por el momento, no hay a la vista un final al conflicto, y ese es el problema para los inversores”, dijo por su parte a la AFP Adam Sarhan, de la firma 50 Park Investments.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido de que la guerra podría provocar “la mayor interrupción del suministro” en la historia del sector. En un reporte del jueves, la AIE señaló que la producción en los países del Golfo se ha reducido en un 30%, equivalente a 10 millones de barriles por día.

Sin embargo, Trump escribió en las redes que derrotar al “imperio del mal” de Irán era más importante que los precios del crudo.

Un oficial de las fuerzas de seguridad iraníes monta guardia durante el Al-Quds (Jerusalén). Foto: AFP

Teherán bajo las bombas

Mientras los mercados se muestras inquietos, la guerra se intensifica. El Ejército de Israel lanzó ayer viernes una nueva ola de ataques aéreos contra Teherán. “Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán”, recoge un comunicado del ejército israelí.

La oleada comenzó poco después de que Irán disparara misiles contra el centro de Israel, al menos uno de ellos con una carga de racimo, según se desprende de los cráteres vistos en las imágenes de impactos difundidas por los medios israelíes.

Trump adelantó en una entrevista emitida ayer viernes que las fuerzas de Estados Unidos llevarán a cabo ataques intensos contra objetivos iraníes la próxima semana. “Vamos a golpearlos muy duro la próxima semana”, dijo Trump a Fox News Radio.

El presidente estadounidense expresó su esperanza de que el pueblo iraní pueda levantarse y derrocar al régimen, pero reconoció que eso no es probable que suceda a corto plazo. “Realmente creo que es un gran obstáculo que superar para gente que no tiene armas. Creo que es un obstáculo muy grande... Sucederá, pero quizás no inmediatamente”, dijo Trump.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de una rueda de prensa del jefe del Pentágono y el jefe del Estado Mayor en la que se detallaron los últimos acontecimientos de la guerra contra Irán, donde Estados Unidos e Israel han golpeado 15.000 objetivos, es decir más de un millar cada día. “Sus misiles, sus lanzamisiles y sus drones están siendo destruidos o pulverizados en el aire. Su volumen de misiles ha disminuido un 90% y sus drones de ataque suicida, un 95% ayer (jueves)”, aseguró Hegseth.

Un oficial de las fuerzas de seguridad iraníes monta guardia durante el Al-Quds (Jerusalén). Foto: AFP

EE.UU. envía más tropas

Estados Unidos mandará más marines y buques a Medio Oriente, informaron ayer viernes medios estadounidenses.

The Wall Street Journal citó a funcionarios estadounidenses que afirmaron que el USS Tripoli, con base en Japón, y los infantes de Marina asignados a bordo se dirigen a la región, mientras que The New York Times informó de 2.500 infantes de Marina a bordo de hasta tres buques rumbo a Medio Oriente.

CNN afirmó que se trataba de una Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina -que normalmente incluye unos 2.500 infantes de marina y marineros- la que estaba siendo desplegada.

The Wall Street Journal señaló que la solicitud de infantes de marina adicionales fue realizada por el Comando Central de Estados Unidos, responsable de las tropas estadounidenses en Medio Oriente, y aprobada por el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en inauguración del Año de la Unidad de los Pueblos de Rusia, en Moscú. Foto: AFP

Rusia ayuda “un poco” a Irán, cree Donald Trump

Donald Trump aseguró que cree que Rusia está ayudando a Irán “un poco” en la guerra. “Creo que podría estar ayudándolo un poco, sí, supongo. Y probablemente piensa que estamos ayudando a Ucrania, ¿verdad?”, aseguró en una entrevista a Fox News Radio. El presidente vinculó la ayuda que presta su país a Ucrania con el supuesto apoyo del mandatario ruso, Vladímir Putin, a Irán. “Sí, también estamos ayudando (a Ucrania)”, continuó Trump. “Putin lo dice, y China diría lo mismo. Ya saben, es como, bueno, ellos lo hacen y nosotros también. Para ser justos, ellos lo hacen y nosotros también”. Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Rusia habría compartido datos de localización de activos militares estadounidenses con Irán.