Japón colabora con Uruguay en la lucha contra el narcotráfico, el comercio y el intercambio cultural

Mientras avanza la definición de la agenda y actividades de la visita oficial a Japón del presidente de la República, Yamandú Orsi, Uruguay inició las negociaciones respecto a su adhesión al Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), integrado por 12 países incluyendo el Japón como el miembro fundador.

En diciembre 2025, en tanto, Japón y el Mercosur acordaron en avanzar las discusiones para fortalecer su asociación estratégica, con el comienzo de encuentros de alto nivel.

Dentro de los temas de cooperación, Japón ha decidido implementar, a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), dos proyectos por un total de US$ 3 millones en el ámbito de la lucha contra las drogas y la seguridad marítima en América Latina, incluyendo a Uruguay.

En los esfuerzos de lucha contra el narcotráfico, a nivel local Japón proporcionará equipos como escáneres portátiles, así como impartir capacitaciones dirigidas a las autoridades competentes. Asimismo, se prevé desarrollar programas de reinserción social dentro del sistema penitenciario.

"Espero que la colaboración japonesa pueda contribuir al fortalecimiento de la seguridad pública y el sistema penitenciario, así como de la seguridad marítima de Uruguay", expresó el embajador de Japón en Uruguay, Okada Kenichi.

Por otro lado, desde el año 2003 la Embajada de Japón implementa en Uruguay el Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC/Kusanone), el cual ha apoyado 144 proyectos desplegados en los 19 departamentos del país.