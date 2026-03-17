Trump lanza una dura advertencia a la OTAN por el cierre de Ormuz: "El futuro será muy malo"

El pedido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que sus aliados europeos le ayudan a mantener abierto el estratégico estrecho de Ormuz para el transporte de petróleo, no tuvo eco. Los aliados rechazaron este lunes 16 de marzo de 2026 la propuesta de que la OTAN se involucre para reabrir el estrecho de Ormuz, paralizado por Irán desde que estalló la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero.

Trump aseguró al Financial Times que la Alianza Atlántica enfrenta un futuro “muy malo” si no ayuda a abrir el estrecho de Ormuz.

La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán “no tiene nada que ver con la OTAN”, afirmó el portavoz del Gobierno alemán Stefan Kornelius. “La OTAN es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros y, en la situación actual, no existe el mandato para desplegar a la OTAN”, agregó.

El tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial del petróleo y el gas, está paralizado por Irán y ha disparado los precios del crudo.

El conflicto empezó el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, que en represalia está bombardeando también a países del Golfo Pérsico.

Trump el sábado lanzó la idea de una coalición de países para garantizar la seguridad en ese estrecho, citando entre otros a China. Australia y Japón ya descartaron participar en una misión naval.

"Falta entusiasmo" de la OTAN, según Trump

El mandatario republicano criticó ayer a algunos países por su tibia respuesta frente a su llamado a colaborar en la protección del tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz.

“Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse”, declaró. “Animamos encarecidamente a las demás naciones a que se unan a nosotros, y a que lo hagan rápidamente y con gran entusiasmo”, añadió.

“Algunos están muy entusiasmados, otros no, y algunos son países a los que hemos ayudado durante muchos años. Los hemos protegido de fuentes externas terribles y no están tan entusiasmados. Y el nivel de entusiasmo es importante para mí”, declaró Trump.

El mandatario recordó que hay soldados estadounidenses protegiendo a esos países, aunque no quiso detallar las naciones a las que se refería.

“¿Por qué estamos protegiendo a países que no nos protegen a nosotros? Siempre he considerado que esa era una debilidad de la OTAN: nosotros íbamos a protegerlos a ellos, pero yo siempre sostuve que, llegado el momento de necesidad, ellos no nos protegerían a nosotros. Pues bien, este es ese momento de necesidad”, criticó el mandatario.

El presidente aseguró que algunos sí se han comprometido a ayudar a reabrir el paso estratégico, pero evitó mencionar sus nombres al considerar que tal vez “no desean convertirse en un objetivo”.

Donald Trump en el Despacho Oval. AFP

Preguntado por si ha abordado con el presidente francés, Emmanuel Macron, una posible coalición para desbloquear el estrecho, Trump confirmó las conversaciones y confió en la ayuda de Francia. “He hablado con él. En una escala del cero al diez, diría que es un ocho. No es perfecto, pero es Francia”, declaró.

El presidente insistió en que Estados Unidos ha protegido a los países miembros de la organización y en concreto en lo referente a la guerra de Ucrania.

Trump consideró que el presidente ruso, Vladímir Putin, no le tiene miedo a los europeos. “A quien teme es a los Estados Unidos de América”, declaró.

Negativa europea a reabrir el estrecho de Ormuz

Los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea se reunieron ayer en Bruselas para abordar una posible modificación de la misión naval del bloque en el mar Rojo, llamada Aspides, para contribuir a reabrir Ormuz. Pero al terminar el encuentro, la jefa de la diplomacia del bloque comunitario, Kaja Kallas, reconoció que “por el momento no hay disposición para cambiar el mandato” de la misión.

“Ésta no es la guerra de Europa”, indicó Kallas, y agregó que “Europa no tiene ningún interés en una guerra sin fin”.

“Nosotros no hemos iniciado esta guerra y los objetivos políticos no están claros”, argumentó.

Kallas reconoció en cualquier caso que “los intereses de Europa están directamente en juego” con este conflicto, y que “Irán está librando ahora una guerra contra la economía mundial”.

“Los ministros han reafirmado hoy que nuestra prioridad es la distensión y la libertad de navegación”, enfatizó.

Tráfico de barcos comerciales en el borde del Estrecho de Ormuz. Foto: AFP

Kallas alertó asimismo de que la crisis en Medio Oriente está “desviando” la atención de la guerra en Ucrania, y dejó claro que la UE mantendrá las sanciones al petróleo ruso pese al anuncio de Estados Unidos de que las flexibilizará temporalmente para rebajar el precio de la energía. “Los mismos drones que están atacando Kiev están atacando los países del Golfo”, comentó Kallas.

La ex primera ministra estonia subrayó igualmente que la organización terrorista Hezbolá ha arrastrado al Líbano a “una guerra que no es la suya”, y que “el pueblo libanés está pagando el precio de los ataques” de esa organización terrorista, aliada de Irán.

Desde Londres, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que trabaja con sus aliados en “un plan colectivo viable” para reabrir el estrecho y aliviar el impacto económico, si bien puntualizó que dicho plan “no será ni se ha planteado nunca como una misión de la OTAN”.

Polonia, España, Grecia y Suecia también se distanciaron de la propuesta de Trump y se mostraron reacios a implicarse militarmente en Ormuz.

Amenaza de Irán

Por su lado, el canciller iraní, Abás Araqchi, advirtió que su país está preparado “para continuar la guerra dondequiera que la lleve, y a llevarla tan lejos como sea necesario”.

El objetivo de los iraníes “no es ganar, sino resistir, es decir, hacer que los estadounidenses paguen un precio desorbitado”, explicó a AFP David Khalfa, cofundador del centro de investigación Atlantic Middle East Forum de París.

Según él “han adoptado una estrategia de caos regional calculada con medios de bajo coste, en particular drones de combate”.

Irán sigue lanzando ataques contra bases militares e intereses económicos estadounidenses en los países del Golfo Pérsico, pero también contra infraestructuras civiles como aeropuertos, puertos e instalaciones petroleras.

Mantienen sanciones al petróleo de Rusia

Los países de la Unión Europea (UE) reafirmaron ayer lunes su voluntad de mantener las sanciones contra el petróleo ruso, frente a la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de autorizar temporalmente la compra de ese crudo que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios provocada por la guerra en Irán.

“Tras la decisión de Estados Unidos de suavizar las sanciones al petróleo ruso, Europa mantendrá las sanciones y continuará alejándose de los combustibles fósiles rusos”, dijo la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, al término de un Consejo de ministros.

“Si queremos que esta guerra (en Ucrania) termine, Moscú debe tener menos dinero para la guerra”, añadió la diplomática.

Rusia “se beneficiaría del aumento de los precios de la energía y del desvío de las defensas aéreas de Ucrania hacia Medio Oriente”, señaló Kallas, que aseguró que “los ministros (de la UE) dejaron claro que Ucrania sigue siendo una prioridad de seguridad europea”.

Un buque de la Armada navega en el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial vital por la que pasa gran parte del petróleo y el gas del mundo. Foto: AFP

Petrolero paquistaní logra pasar el estrecho

Un petrolero de bandera paquistaní y que cargaba crudo de Emiratos Árabes Unidos (EAU) pasó el estrecho de Ormuz emitiendo su señal mediante el sistema de geolocalización AIS, “lo que sugiere que ciertos cargueros podrían estar recibiendo un paso seguro negociado”, según el portal de navegación Marine Traffic.

Se trata del buque Aframax Karachi con rumbo a la ciudad paquistaní homónima, después de salir del puerto de Sharjah, en EAU y cruzar el estrecho de Ormuz. Según la página especializada en el monitoreo de barcos Marine Traffic, es el primer carguero no iraní que cruza este punto estratégico, que Irán mantiene cerrado, emitiendo señal por el Sistema de Identificación Automática (AIS), que permite a los buques comunicar su posición y otra información para que el resto de buques y puertos puedan conocerlos. Esto, según este portal, podría indicar que hay una comunicación más continua con Irán, que ha limitado el paso por esta ruta estratégica casi al mínimo en las últimas dos semanas, para recibir “un paso seguro negociado”.

Con información de EFE y AFP