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El País Mundo Estados Unidos

Susie Wiles, jefa de gabinete de Donald Trump, diagnosticada con cáncer de mama: qué pasará con su cargo

La principal asesora de Donald Trump, de 68 años, fue diagnosticada con cáncer en fase temprana. Pese al tratamiento, el mandatario dio detalles sobre las funciones de la "Dama de Hielo".

16/03/2026, 14:28
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Donald Trump y su jefa de gabinete, Susie Wiles
Donald Trump y su jefa de gabinete, Susie Wiles
Foto: ANNABELLE GORDON/AFP fotos

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el lunes que su jefa de gabinete, Susie Wiles, recibió un diagnóstico de cáncer de mama en una fase temprana, pero aseguró que seguirá desempeñando ese papel clave en su gobierno.

Primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de la Casa Blanca, Wiles, de 68 años, ha recibido amplio reconocimiento por gestionar entre bastidores el segundo mandato de Trump.

"Susie Wiles es una jefa de gabinete increíble, una gran persona y una de las personas más fuertes que conozco, pero, desgraciadamente, le han diagnosticado un cáncer de mama en fase inicial y ha decidido afrontar este desafío INMEDIATAMENTE, en lugar de esperar", publicó Trump en su red Truth Social.

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"¡Tiene un equipo médico fantástico, y su pronóstico es excelente!", subrayó.

"Durante el periodo de tratamiento, ella pasará prácticamente todo el tiempo en la Casa Blanca, lo que a mí, como presidente, me hace muy feliz", añadió Trump.

"Susie, una de mis asesoras más cercanas e importantes, es fuerte (...) ¡Pronto estará mejor que nunca!", aseguró el mandatario.

Susie Wiles, asesora de Donald Trump y jefa de Gabinete
Susie Wiles, asesora de Donald Trump y jefa de Gabinete
Foto: ANNABELLE GORDON/AFP fotos

"La dama de hielo"

Trump se enfrenta a una serie de desafíos que van desde la guerra con Irán hasta los bajos índices de aprobación de su Partido Republicano antes de las cruciales elecciones legislativas de medio mandato en noviembre.

Wiles comenzó a trabajar para Trump en Florida durante la campaña presidencial de 2016. Trump, que la apodó "La Dama de Hielo", la ha llamado "la mujer más poderosa del mundo".

Aunque mantiene un perfil bajo en público, en privado Wiles es una firme guardiana del acceso al mandatario. Su misión principal ha sido evitar que se repitan el caos y las luchas internas que marcaron el primer período de Trump en la Casa Blanca (2017-2021).

AFP

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