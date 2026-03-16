Trump advirtió que su reunión con su par Xi Jinping podría posponerse y pone condiciones para su viaje

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que su visita a China, donde tiene previsto reunirse con su par Xi Jinping, podría posponerse si Pekín no presta ayuda a Estados Unidos para liberar el estrecho de Ormuz, en medio de la guerra con Irán.

“Creo que China también debería ayudar porque importa el 90% de su petróleo a través del estrecho”, consideró Trump en una entrevista publicada ayer domingo por el Financial Times, y añadió que desea recibir una respuesta de Pekín antes de la cumbre con Xi prevista para finales de este mes. “Nos gustaría saberlo antes de eso. (Dos semanas es) mucho tiempo”, de lo contrario “podríamos posponer” la visita, señaló, sin precisar por cuánto tiempo.

Asimismo, Trump afirmó que la OTAN se enfrenta a un futuro “muy malo” si los aliados de Estados Unidos no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz, clave para transportar petróleo, bloqueado de facto por Irán en la guerra de Oriente Medio.

En la entrevista con The Financial Times, Trump afirmó que, así como Estados Unidos ha ayudado a Ucrania en la guerra con Rusia, espera que Europa contribuya en el estrecho de Ormuz, cuyo cierre ha disparado los precios de los hidrocarburos en todo el mundo.

Incendio en un depósito de petróleo en Teherán, la capital de Irán. Foto: AFP

“Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa (a la petición estadounidense, nota del editor), creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, añadió, haciendo fuerza así sobre sus países aliados, en especial Europa, que están tomando la decisión de apoyar de alguna manera a Estados Unidos, pero sin verse involucrados o participar directamente en la guerra contra Irán.

La República Islámica ha tomado medidas de represalias y la mayor parte de los países europeos buscan estar fuera de su mira. Tokio no descarta enviar buques a Ormúz. AFP, EFE