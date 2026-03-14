Guerra en Irán y precios del petróleo: la UE analiza el bloqueo en Ormuz y la ayuda a Ucrania

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) abordarán el próximo lunes en un Bruselas el impacto de los obstáculos a la navegación por el estrecho de Ormuz a causa de la guerra en Irán, y el bloqueo de Hungría al préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania.

“Para ser sinceros, toda la situación de Irán, el conflicto allí, tiene repercusiones en todo el mundo. Por desgracia, uno de los países que parece estar saliendo de esto un poco mejor que otros es Rusia”, indicó un alto funcionario de la UE.

Será la primera vez que los ministros de la UE se reúnan en persona desde que estalló la guerra, el pasado 28 de febrero, pese a que ya han mantenido videoconferencias extraordinarias.

Se espera que vuelvan a condenar los ataques de Irán contra países de la región, a los que la UE ya expresado su solidaridad, y que aprueben formalmente nuevas sanciones contra 19 personas y entidades a las que considera responsables de la represión contra la población iraní.

Sale humo de un barco petrolero en el estratégico Estrecho de Ormuz Foto: EFE

La libertad de navegación será uno de los asuntos que aborden los ministros, dado que los enfrentamientos en el estratégico estrecho de Ormuz están haciendo incrementar los precios del petróleo.

La UE tiene desplegada en la zona la operación EUNavfor Aspides, que puede operar desde el mar Rojo hasta el Golfo y gran parte del noroeste del océano Índico, y que tiene un mandato puramente defensivo para proteger a los buques que sean objeto de ataques.

Pero fuentes diplomáticas insistieron ayer viernes en que a la misión -cuenta actualmente con tres barcos y Francia ha comprometido dos fragatas más- “le faltan capacidades” y esperan que los ministros hablen de aportar más recursos.

Además, Estados miembros como Países Bajos han sugerido que la UE impulse un nuevo régimen de sanciones específico con objeto de proteger la libertad de navegación.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Foto: AFP

La UE también está pendiente del Líbano, bajo los ataques de Israel contra el grupo terrorista proiraní Hezbolá, y se ha mostrado a favor de negociaciones que acaben con el desarme de ese grupo.

Los ministros tratarán de avanzar además en los intentos de que Hungría levante su veto a un acuerdo ya alcanzado por la UE en diciembre pasado, para otorgar a Ucrania un préstamo de 90.000 millones de euros para este año y el próximo. EFE