El País Mundo

La dura advertencia de Trump a Sánchez: "Quizás cortemos el comercio" con España por su "mala actitud"

El presidente de Estados Unidos elogió a los españoles y aseguró que “su gente es fantástica", pero recargó sus criticas contra el jefe del gobierno Pedro Sánchez: "el liderazgo no es tan bueno”.

12/03/2026, 03:20
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al primer ministro español, Pedro Sánchez, durante una cumbre sobre Gaza en Sharm el-Sheikh.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, saluda al primer ministro español, Pedro Sánchez, en cumbre en Sharm el-Sheikh.
Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó ayer miércoles a España de “no cooperar en absoluto” en la guerra de Irán, criticó la “mala” actitud del Gobierno español y reiteró sus amenazas de cortar el comercio con el país.

“Creo que no están cooperando en absoluto. Creo que se han portado muy mal, muy mal. Quizás cortemos el comercio con España”, dijo Trump al ser preguntado sobre la colaboración con España.

El mandatario insistió en que el Gobierno de Pedro Sánchez “se ha portado muy mal con la OTAN” por no comprometer un 5% de su PIB en gastos de defensa, como el resto de los Estados miembros de la Alianza Atlántica. “Están protegidos, pero no quieren pagar su parte justa”, agregó.

“La gente de España es fantástica. El liderazgo no es tan bueno”, advirtió Trump, quien la semana pasada cargó contra España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para los ataques a Irán.

Conflicto en Medio Oriente: Irán responde a ataques de EE.UU. e Israel; ¿qué significa para el mundo?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas durante una conferencia de prensa en el Trump National Doral Miami.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas durante una conferencia de prensa en Miami.
Foto: AFP

El estadounidense amenazó con cortar todo el comercio con España e imponer un embargo comercial al país, que como parte de la Unión Europea negocia en bloque las relaciones comerciales con Washington.

Sánchez, por su parte, ha calificado de “error” las operaciones en Irán, al tiempo que ha demostrado su “admiración” por la sociedad estadounidense.

España alberga varias instalaciones utilizadas por Estados Unidos y la OTAN como parte de su arquitectura de defensa en el Mediterráneo. Entre ellas destacan la base naval de Rota y la base aérea de Morón, que sirven como puntos estratégicos para operaciones militares, logísticas y de despliegue rápido de la Alianza en Europa, África y Oriente Medio. EFE

Pedro Sánchez revive el "No a la guerra" contra Trump por Irán: tensión por las bases que no le deja usar

