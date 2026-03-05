Conflicto en Medio Oriente: Irán responde a ataques de EE.UU. e Israel; ¿qué significa para el mundo?

Apenas tres días después del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania la semana pasada, Estados Unidos e Israel comenzaron a bombardear Irán. Fue el inicio de otro conflicto militar que amenaza con socavar la estabilidad global, disparar los precios de la energía y sacudir los mercados financieros de todo el mundo.

En lugares tan alejados del Medio Oriente como Japón, Canadá y Gran Bretaña, la guerra más reciente está inquietando a gobiernos que ya se estaban recuperando de la crisis económica causada por los aranceles, las guerras en Ucrania y la Franja de Gaza, las amenazas del presidente Donald Trump a Groenlandia y la captura por parte de Estados Unidos del líder de Venezuela.

Con Irán tomando represalias lanzando misiles y drones contra naciones del Golfo Pérsico, Chipre, Líbano y más allá, el conflicto está poniendo a prueba la capacidad de países de todo el mundo para dar forma a sus propios destinos y provocando respuestas políticas sorprendentemente diferentes.

El jefe del gobierno español condenó los ataques contra Irán como “una escalada”, mientras que el primer ministro de Canadá y el canciller aleman apoyaron explícitamente la decisión de Trump de ir a la guerra con Irán.

En una reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en la Casa Blanca el martes, Trump arremetió contra el primer ministro español, Pedro Sánchez, por denunciar los ataques. “Vamos a cortar todo comercio con España”, declaró el presidente a la prensa. “No queremos tener nada que ver con España”.

Los líderes de Gran Bretaña, Francia y la Unión Europea han tratado de evitar enfrentamientos con la Casa Blanca, emitiendo declaraciones cuidadosamente redactadas denunciando las represalias de Irán sin abrazar plenamente la ofensiva liderada por Estados Unidos.

En la reunión con Trump, Merz también criticó a España por no invertir más en la defensa de Europa, afirmando que otras naciones están “intentando convencerlos de que esto es parte de nuestra seguridad común”. Merz también afirmó que los ataques contra Irán estaban “por supuesto, dañando nuestras economías”, y añadió: “Por eso todos esperamos que esta guerra termine lo antes posible”.

Pájaros vuelan con el telón de fondo de la columna de humo que se eleva tras un ataque a la capital iraní, Teherán, el 5 de marzo de 2026. Foto: AFP

"Preocupado" Falta de acción del Consejo de Seguridad El secretario general de la ONU, António Guterres, aseguró ayer miércoles estar “preocupado” por la falta de acción del Consejo de Seguridad ante la guerra en Medio Oriente. Así lo explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, en la que apuntó que el secretario general sigue manteniendo contactos con los embajadores de los países afectados, como Irán, Omán y Arabia Saudí. “Llevamos ya algún tiempo preocupados por la falta de unidad en el Consejo de Seguridad a la hora de abordar una serie de cuestiones. Creo que el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad, y animamos a los miembros a que encuentren puntos en común con ese fin”, declaró Dujarric. EFE

Durante años, esos mismos líderes han calificado la agresión de Rusia contra Ucrania como un ataque al orden global basado en normas. Ahora, se esfuerzan por comprender cómo actuar tras la guerra de Estados Unidos contra Irán, iniciada mientras las conversaciones diplomáticas aún estaban en curso y sin la aprobación del Congreso.

En un discurso ante el Parlamento el lunes, el primer ministro británico, Keir Starmer, intentó explicar su negativa a unirse a Estados Unidos e Israel en sus ataques contra Irán prometiendo nunca ordenar a las fuerzas británicas entrar en guerra sin una autorización legal clara para hacerlo. Sin embargo, también advirtió que habría consecuencias independientemente del papel de Gran Bretaña en el conflicto.

“He hablado recientemente sobre el costo que los eventos globales están teniendo aquí en casa, la compresión en nuestras vidas con una frecuencia cada vez mayor, golpeando nuestra economía, aumentando los precios en los estantes de los supermercados o en las gasolineras, dividiendo a las comunidades, generando ansiedad y miedo”, dijo.

Starmer añadió que Gran Bretaña había aprendido lecciones de su apoyo incondicional a la invasión estadounidense de Irak en 2003, algo que muchos en el país lamentaron posteriormente.

“Cualquier acción del Reino Unido debe tener siempre una base legal y un plan viable y bien pensado”, declaró el primer ministro. “Repito que no participamos en los ataques iniciales contra Irán y no nos sumaremos a ninguna acción ofensiva ahora”.

Se están realizando cálculos similares en todo el mundo, mientras los líderes intentan navegar por la complicada política de la guerra, el riesgo de enojar a Trump y los efectos devastadores que otro conflicto prolongado podría tener para sus países.

Los precios del petróleo y el gas natural se han disparado ante las interrupciones y paradas de la producción en el Estrecho de Ormuz. Cientos de miles de turistas europeos y trabajadores extranjeros permanecen en países de Medio Oriente, atrapados por el momento, ya que gran parte de los viajes aéreos en la región están suspendidos. La amenaza de atentados terroristas como represalia por el ataque a Irán ha aumentado, y investigadores estadounidenses examinan posibles vínculos con un tiroteo mortal en Texas. Además, los expertos han advertido de una nueva oleada de refugiados de Irán y de la región en general si el conflicto se prolonga.

“Desde la energía hasta la energía nuclear, desde el transporte hasta la migración y la seguridad, debemos estar preparados para las consecuencias de estos recientes acontecimientos”, dijo el lunes Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Escaso poderío militar “Europa corre el riesgo de ser percibida no como un actor débil, sino marginal” Como potencias intermedias, muchos países de Europa, América y Asia carecen del poderío militar necesario para influir significativamente en el curso de los acontecimientos en Medio Oriente. Además, se encuentran en una situación económica difícil entre Estados Unidos y China, lo que reduce su capacidad para presentar demandas. “La incómoda verdad es que Europa ahora corre el riesgo de ser percibida no como un actor débil, sino como uno marginal”, escribió Sharon Pardo, profesora de Estudios Europeos y Relaciones Internacionales en la Universidad Ben-Gurión del Néguev, en el Jerusalem Post. “Lo que está claro es que la largamente acariciada aspiración de Europa de actuar como actor global en Medio Oriente se enfrenta ahora a su prueba más dura”. Medio Oriente ya era un tema polarizador en todo el mundo. Muchos países tienen una larga y compleja relación con la región. En Gran Bretaña, la indignación pública por la cooperación del primer ministro Tony Blair con el presidente George W. Bush durante la guerra de Irak dio lugar a una investigación formal. En 2016, el panel, que lleva el nombre de su presidente, John Chilcot, concluyó que Gran Bretaña, al igual que Estados Unidos, se había basado en información errónea, había actuado militarmente antes de agotar las opciones diplomáticas y no había planificado adecuadamente lo que sucedería después de la guerra. “Están tan traumatizados por los fracasos militares británicos -Irak, Afganistán, Libia- y la investigación Chilcot que no comprenden cómo el uso de la fuerza podría tener éxito en otro Estado”, escribió Ben Judah, exasesor principal del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, en un artículo de opinión publicado el sábado. Y añadió una referencia a Estados Unidos: “La superpotencia en torno a la cual hemos basado toda nuestra seguridad se ha vuelto profundamente errática”.

La pregunta que se plantean los dirigentes mundiales es qué pueden hacer -si pueden hacer algo- para minimizar los efectos de la nueva guerra y las represalias de Irán.

Irán ha respondido a los ataques de Estados Unidos e Israel con sus propios ataques a bases estadounidenses en varias naciones del Golfo, ataques a infraestructura de petróleo y gas en países vecinos y un esfuerzo por cerrar el Estrecho de Ormuz al transporte marítimo.

Michael B. Froman, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores, dijo que países de todo el mundo se han visto afectados por las repercusiones del comportamiento agresivo de Irán desde la Revolución Islámica que llevó al gobierno teocrático del país al poder en 1979.

“Todos han sido víctimas del impacto de la conducta iraní y su apoyo al terrorismo y a los conflictos en Oriente Medio y en todo el mundo”, afirmó Froman. “A todos les preocupa un Irán con capacidad nuclear”.

Muchos países llevan mucho tiempo intentando resolver esos problemas por medios diplomáticos. Pero ahora, dijo, son en gran medida meros espectadores y tienen una influencia limitada en la región, y probablemente también con esta administración.

Michael D. Shear / The New York Times