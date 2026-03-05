Israel intensifica su ofensiva en el sur de Líbano: claves del avance terrestre y la respuesta de Hezbolá

Las fuerzas israelíes avanzaron hasta varias localidades del sur de Líbano ayer miércoles, al tiempo que mantienen su campaña de bombardeos contra el grupo terrorista proiraní Hezbolá.

Líbano se vio arrastrado el lunes al conflicto después de que Hezbolá lanzara un ataque contra Israel para “vengar” la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, fallecido el sábado en un ataque israeloestadounidense contra Irán.

El ejército israelí dijo ayer miércoles que atacó varios objetivos de Hezbolá en todo el Líbano, incluidas bases de lanzamiento de cohetes y misiles al sur del río Litani y también una “instalación de producción de drones”, horas después de emitir una orden de evacuación para los residentes que viven en la zona objetivo.

Por su parte, Hezbolá reivindicó ayer varios ataques contra Israel, incluido uno con drones contra las industrias aeroespaciales israelíes, en el centro del país. Este supone su objetivo más alejado de la frontera hasta ahora. El grupo terrorista chiíta afirmó además haber atacado con un “misil de precisión” una base militar en el norte.

Por tierra, el ejército israelí penetró ayer miércoles en Jiam, una localidad del sur de Líbano a unos seis kilómetros de la frontera.

El martes, el ejército israelí afirmó que buscaba crear una zona tapón dentro de Líbano para proteger a los israelíes.

Tropas israelíes de tres divisiones, incluyendo unidades de infantería, blindados e ingenieros están operando en el sur de Líbano, dijo el ejército israelí.

“No nos rendiremos”

Vista del lugar de un ataque aéreo israelí en la ciudad de Nabatieh, al sur del Líbano, el 5 de marzo de 2026. Foto: AFP

En Jiam, los combatientes de Hezbolá se enfrentaron “directamente” con las fuerzas israelíes, dijo el grupo proiraní; mientras que Israel anunció que dos de sus soldados resultaron “levemente heridos” por fuego antitanques mientras “operaban en el sur de Líbano”.

“Estamos enfrentando una agresión (...) Nuestra opción es confrontarla hasta el sacrificio máximo, y no nos rendiremos”, declaró el líder de Hezbolá, Naim Qassem, en su primer discurso desde que estalló la última ronda de combates.

Al mismo tiempo, Israel continuó con su campaña de bombardeos.

El ejército israelí afirmó que continuará atacando a Hezbolá hasta lograr su desarme.

AFP