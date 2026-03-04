Israel bombardea el Líbano mientras Irán contraataca: misiles de Hezbolá fueron neutralizados en Tel Aviv

El ataque de Estados Unidos e Israel el 28 de marzo contra Irán hace temer una guerra regional. Este miércoles, el estado hebreo bombardeó el sur del Líbano en represalia por el lanzamiento de misiles de Hezbolá, proxy de Irán. Por otro lado, la OTAN interceptó un misil iraní en el espacio aéreo de Turquía. Además, Israel prosigue, junto a EE.UU., con sus bombardeos en Irán, donde ha atacado objetivos en Teherán y otras ciudades. La cifra de muertos por la ofensiva conjunta de ambos países ha superado el millar, mientras que el régimen de los ayatolás ha seguido lanzando misiles contra objetivos en los países del entorno del golfo Pérsico, como Kuwait, Emiratos, Arabia Saudí o Qatar.

Las claves de la guerra en Medio Oriente hoy miércoles:

La OTAN derriba un misil iraní que iba en dirección a Turquía. El hecho marca la primera vez que Turquía, miembro de la Alianza y vecino de Irán al noroeste, se ve involucrada en la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel.



El primer ministro de Qatar , el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, recriminó al canciller de Irán que su país intente arrastrar a sus vecinos a la guerra.



, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, recriminó al canciller de Irán que su país intente arrastrar a sus vecinos a la guerra. El Líbano se involucra en la guerra a través del grupo islamista Hezbolá. Los ataques entre la organización proiraní e Israel rompen la frágil tregua de 2024.



Mojtaba Jamenei, hijo del exlíder supremo iraní, emerge como favorito para suceder a su padre en Irán

A continuación, las noticias del día.

19:20 | EE.UU. hunde buque de Irán: es su primer ataque con torpedos desde la Segunda Guerra Mundial

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció este miércoles que su país hundió un buque de guerra iraní en un ataque con torpedo desde un submarino en el Océano Índico, frente a las aguas de Sri Lanka, la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de acción desde la II Guerra Mundial.

"Ayer, en el Océano Índico un submarino estadounidense hundió un barco de guerra iraní que pensaba que estaba seguro en aguas internacionales. Lo hundimos con un torpedo. Fue una muerte silenciosa, el primer hundimiento de un barco enemigo con un torpedo desde la II Guerra Mundial", indicó Hegseth en rueda de prensa.

El hundimiento de la fragata iraní IRIS Dena se produjo frente las aguas de Sri Lanka y el Pentágono mostró un vídeo del ataque y la potente detonación que hundió el navío.

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17:50 | Fuerzas israelíes en el Líbano avanzan por tierra

Las fuerzas israelíes avanzaron hasta varias localidades del sur de Líbano este miércoles, al tiempo que mantienen su campaña de bombardeos en el país, en el tercer día de combates con el movimiento proiraní Hezbolá.

Israel instó a los habitantes de una extensa zona del sur de Líbano a evacuar sus hogares, en el marco de una ofensiva que ha dejado al menos 72 muertos y 437 heridos desde el lunes, además de 83.000 desplazados, según las autoridades libanesas. Por su parte, Hezbolá reivindicó este miércoles varios ataques contra Israel, incluido uno con drones contra las industrias aeroespaciales Israelíes, en el centro del país. Este supone su objetivo más alejado de la frontera hasta ahora.

Por tierra, el ejército israelí penetró este miércoles en Jiam, una localidad del sur de Líbano a unos seis kilómetros de la frontera, y llamó a evacuar un área del sur, entre la frontera con Israel y el río Litani, situado unos treinta kilómetros más al norte.

Por estas horas, los bomberos combaten el incendio tras un ataque israelí en Tiro, en el sur del Líbano.

16:40 | Irán agradece a España su negativa a que EE.UU. use las bases de Rota y Morón

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, agradeció a España su "conducta responsable", después de que Madrid se negara a permitir que aviones de guerra estadounidenses usaran sus bases de Rota y Morón en su ofensiva contra la república islámica.

Tras el reivindicativo "no a la guerra" del presidente español, Pedro Sánchez, su homólogo estadounidense Donald Trump amenazó con suspender el comercio entre ambos países.

El ministro de Relaciones Exteriores israelí aprovechó que Irán elogió la posición de Sánchez para preguntarse si "eso es estar en el 'lado correcto' de la historia", en un mensaje en la red social X.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este miércoles tener "entendido que, en las últimas horas, (España acordó) cooperar con el ejército estadounidense". Más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desmintió "tajantemente" que España vaya a cooperar con Estados Unidos.

16:02 | La Embajada de EE.UU. en Bagdad insta los ciudadanos estadounidenses “a abandonar Irak

La embajada estadounidense urgió a sus ciudadanos a salir del país "tan pronto como la situación lo permita” y a “permanecer en sus viviendas hasta que sea seguro partir”. También les aconsejó "mantenerse alejados de las ventanas”. “Continúan los disturbios, las protestas y otras manifestaciones contra Estados Unidos”, alertó la embajada a través de X, en un mensaje en el que aconseja a sus ciudadanos evitar las zonas donde se den estas actuaciones.

El Departamento de Estado de EE.UU. ordenó su personal no esencial en el país abandonar el país por el riesgo “de un conflicto armado”. “Todos los ciudadanos estadounidenses deberían abandonar Irak ya si tienen condiciones de seguridad”, continúa el mensaje, que añade: “No vaya a la Embajada de los Estados Unidos en Bagdad ni al Consulado General en Erbil”, que han “suspendido todos sus servicios consulares”.

تنبيه أمني - سفارة الولايات المتحدة في بغداد، العراق - 4 مارس/آذار 2026

الموقع: العراق، على مستوى البلاد

الموضوع: التحديث رقم 5

تهتم حكومة الولايات المتحدة بسلامتكم، وستواصل تزويدكم بالمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مدروسة. يُنصح المواطنين الأمريكيين في العراق بشدة بالمغادرة حالما… pic.twitter.com/Sll8dNnJqq — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) March 4, 2026

15:05 | Irán amenaza con atacar embajadas israelíes en todo el mundo

Las fuerzas armadas iraníes amenazaron con atacar las embajadas de Israel en todo el mundo si ese país golpea la misión de Teherán en Líbano, dijo un portavoz militar.

El martes, Avichay Adraee, un portavoz del ejército israelí, advirtió que "los representantes del régimen terrorista iraní que aún están en Líbano" deberían marcharse "inmediatamente antes de ser atacados".

14:50 | Mojtaba Jamenei emerge como favorito para suceder a su padre en Irán

Tras la muerte del guía supremo iraní Alí Jamenei en los ataques de Israel y Estados Unidos, uno de los principales candidatos a sucederlo es su hijo Mojtaba, considerado una de las personalidades más influyentes de la república islámica. Irán quiere designar "lo antes posible" un nuevo líder, afirmó el miércoles Ahmad Khatami, miembro de la institución encargada de elegir al guía supremo. Y el nombre del hijo de Alí Jamenei se menciona con frecuencia como heredero de este cargo reservado a un religioso.

Nacido el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad santa de Mashhad, Mojtaba Jamenei es uno de los seis hijos del ex guía supremo y el único con una posición pública, aunque no ocupe un cargo oficial.

Mojtaba Jamenei, hijo de Ali Jamenei Foto: Archivo El País

13:30 | Irán posterga los funerales de Estado a Jamenei inicialmente previstos hoy

Los funerales de Alí Jamenei estaban inicialmente previstos este miércoles por la noche en Teherán, en medio de los bombardeos israeloestadounidenses.

"La ceremonia de despedida del imán mártir fue postergada (...) ante la previsión de una afluencia sin precedentes", afirmó la televisión estatal. La nueva fecha será "comunicada posteriormente", agregó.

Hoy miércoles por la mañana se había anunciado un homenaje para esa misma tarde en Teherán con los restos de Jamenei, fallecido a los 86 años en un bombardeo. Su entierro está previsto en la ciudad santa de Mashhad (noreste), de donde era originario.

Un musulmán chií sostiene un retrato del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí. Foto: AFP.

11:30 | OTAN derriba misil iraní que iba en dirección a Turquía

El gobierno turco advirtió este miércoles de que responderá a actitudes hostiles, después de que las defensas aéreas de la OTAN, a la que pertenece Turquía, hayan interceptado un misil balístico disparado desde Irán, cuyos restos cayeron en el país. La alianza transatlántica, en tanto, condenó "los ataques de Irán contra Turquía" y aseguró que su postura de disuasión y defensa "sigue siendo firme en todos los ámbitos".

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10:00 | Israel bombardea el Líbano

Israel bombardeó este miércoles el sur del Líbano en el marco de la actual escalada contra el grupo Hezbolá, pocas horas después de ordenar a sus habitantes que evacuen y se desplacen al norte del río Litani.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel han iniciado una ola de ataques en la zona sur del Líbano", recoge un comunicado publicado por el Ejército israelí, que no detalla los objetivos específicos de sus bombardeos.

Los bombardeos se suceden al lanzamiento por parte de Hezbolá de cinco misiles dirigidos al área metropolitana de Tel Aviv, cuya mayoría, informó el Ejercito israelí, "fue neutralizada" en el aire por el sistema de defensa antiaéreo israelí antes de que llegaran a impactar.

Bombardeos. Arriba, el ataque aéreo israelí contra las oficinas de Al-Qard al-Hassan, una institución financiera vinculada a Hezbolá, en la ciudad de Baalbek, Líbano. Abajo, el disparo desde un buque de Estados Unidos de un misil terrestre Tomahawk el domingo el 1 de marzo hacia un objetivo iraní. Foto: AFP fotos

Apenas dos horas antes, los militares ordenaron a los residentes del sur del Líbano, que comprende partes de las gobernaciones libanesas del Sur y de Nabatieh, que se desplazasen "de inmediato" al norte del río Litani antes de nuevos ataques contra viviendas presuntamente usadas por Hezbolá o edificios próximos a "instalaciones o medios de combate".

El río Litani marca el perímetro de despliegue de los cascos azules, situados entre esta barrera natural y el norte de la Línea Azul; la divisoria no oficial de este país con Israel y los Altos del Golán sirios ocupados a la que se retiraron las tropas israelíes en el año 2000, poniendo fin a una ocupación de 18 años del sur de Líbano.

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en el Dahye, un suburbio predominantemente chií en el sur de Beirut, Líbano, el 4 de marzo de 2026. Foto: Wael Hamzeh/EFE.

El Ejército israelí ya mantenía posiciones militares en el sur de Líbano, pero ayer anunció una creciente invasión terrestre del país vecino, con fuerzas penetrando en otros puntos meridionales.

Según el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, el objetivo de la nueva incursión es "prevenir ataques contra las comunidades fronterizas" del país —que el Ejército asegura no van a ser evacuadas—, como los que lanzó Hezbolá el lunes, sumándose a la guerra en Medio Oriente que está desestabilizando el Golfo.

Daños provocados por los ataques de Israel y Estados Unidos en Teherán. Foto: Abedin Taherkenareh/EFE.

Agencia EFE