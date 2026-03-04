EE.UU. e Israel atacan Teherán: Irán amenaza centros económicos de Medio Oriente y el crudo sube

Estados Unidos e Israel bombardearon este martes 3 de marzo de 2026 Teherán, la capital de Irán, mientras que el Ejército iraní intensificó sus ofensivas y amenaza con atacar “todos los centros económicos” de Medio Oriente, en el cuarto día de la guerra.

Los ataques de ambas partes arrecian incendiando las monarquías petroleras del Golfo Pérsico, dejando decenas de miles de viajeros varados, paralizando el estrecho de Ormuz y disparando el precio crudo, aunque por el momento el impacto es menor que en la pandemia de covid-19 o la guerra en Ucrania.

Teherán se ha convertido en una ciudad fantasmal para los habitantes que no han huido de las bombas.

Según la agencia de noticias Tasnim, cazabombarderos israelíes y estadounidenses apuntaron al edificio que alberga la institución encargada de elegir al líder supremo que sucederá al ayatolá Alí Jamenei, muerto el primer día de la guerra.

Israel anunció ayer martes haber llevado a cabo ataques aéreos contra la presidencia iraní y las oficinas del Consejo Supremo de Seguridad Nacional en Teherán, y contra instalaciones de producción de misiles balísticos en todo el país.

También afirmó que golpeó infraestructuras subterráneas clandestinas, en las afueras de Teherán.

El general Ebrahim Jabari, un alto mando de los Guardianes de la Revolución iraní, advirtió que si siguen los bombardeos “todos los centros económicos” de Medio Oriente serán blanco de represalias y añadió que el precio del petróleo, que llegó ayer a los 80 dólares, podría llegar hasta los 200 dólares.

Por la noche, Irán anunció que lanzó una nueva andanada de drones y misiles contra Israel.

Entre tanto, el presidente estadounidense afirma que Irán perdió la oportunidad de un acuerdo negociado. “Quieren hablar. ‘¡Demasiado tarde!’”, dijo Donald Trump.

El mandatario declaró que “prácticamente todo ha sido destruido” en Irán, en una ofensiva que, según él, se decidió porque Washington pensaba que Teherán iba “a atacar primero”.

“En cierto modo, puede que yo le haya forzado la mano a Israel”, dijo Trump, contradiciendo la versión de su secretario de Estado, Marco Rubio, quien había dicho el lunes que Israel desencadenó la guerra.

Bajas Matan a jefe militar iraní El Ejército de Israel mató ayer martes en un bombardeo en Teherán al comandante para el Líbano de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, que era a su vez, el reemplazo del comandante anterior que también murió en otro ataque israelí. “La Fuerza Aérea israelí, guiada por la inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), atacó y eliminó al comandante temporal del Cuerpo Libanés de la Fuerza Quds Iraní, Daud Ali Zadeh, en Teherán”, dijo el Ejército isralí. Zadeh sustituía a su vez a Hassan Mahdabi, fallecido en otro ataque israelí.



La embajada estadounidense en Arabia Saudita fue blanco de dos drones iraníes que provocaron un incendio, obligándola a cerrar sus puertas, como ya hizo la legación diplomática en Kuwait.

Ayer también se registraron fuertes explosiones en Doha y Dubái. Los drones iraníes también alcanzaron centros de datos de Amazon en Baréin y en Emiratos Árabes Unidos. Catar afirma haber frustrado los ataques contra el aeropuerto internacional Hamad.

Irán dijo a las potencias europeas que se mantengan al margen de la contienda después de que Alemania, Francia y el Reino Unido se mostraran dispuestos a emprender “acciones defensivas” para destruir las capacidades militares iraníes. “Sería un acto de guerra”, declaró el Ministerio iraní de Relaciones Exteriores.

Por la noche, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que enviará refuerzos a Medio Oriente, incluido el portaviones Charles de Gaulle y su escolta de fragatas.

El sábado, al comienzo de la operación, Trump llamó a los iraníes a sublevarse para derrocar la república islámica en el poder desde 1979. Pero ayer martes pidió a los manifestantes que esperen a que la situación se haya estabilizado.

El mandatario dijo además que los bombardeos habían matado a quienes Washington consideraba posibles sucesores de Jamenei, y que otro ataque “importante” había golpeado una reunión para elegir al nuevo liderazgo.

Israel afirma que, con la guerra, se busca impedir que Irán se dote de la bomba atómica y de destruir sus capacidades balísticas.

Frontera con Líbano

En la ciudad de Haifa, la más grande del norte de Israel, los vecinos miran más al cielo que en el resto del país por la doble amenaza que afrontan desde hace unos días: los ataques por parte de Irán y también de de la organización terrorista Hizbulá desde Líbano.

Esta ciudad del norte de Israel se ha mantenido en alerta por la llegada de misiles balísticos del régimen de los ayatolás.

Desde el lunes, además, sus residentes tienen que lidiar con los ataques de Hizbulá, que ya estuvo atacando el norte de Israel desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza en octubre de 2023 hasta noviembre de 2024, cuando firmó una tregua con Israel.

Hizbulá justificó su participación en esta guerra regional “como venganza” tras confirmarse la muerte del líder iraní Alí Jameneí por parte del Ejército israelí.

Un portavoz en lengua árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, publicó ayer martes una orden de evacuación para 83 localidades del sur del Líbano, en previsión de posibles ataques israelíes en la zona en medio de la escalada del conflicto con Hizbulá.

“Por su seguridad, deben evacuar sus hogares y mantenerse a al menos 1.000 metros de las aldeas. Cualquier persona que se encuentre cerca de los elementos, instalaciones y medios de combate de Hizbulá pone su vida en riesgo”, recoge el mensaje militar.

Es que Israel aumentó ayer su presencia militar en áreas fronterizas dentro del sur del Líbano, en una acción que el Ejército describió como defensiva para evitar posibles ataques de Hizbulá contra su frontera norte.

Israel ha atacado más de 70 objetivos militares en el sur del Líbano desde el lunes, después de que extendiera su ofensiva al país vecino para combatir a Hizbulá, aliado de Irán.

Ayer Hizbulá reivindicó un ataque con drones contra la base aérea israelí de Ramat David, y el Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut, según medios libaneses.

En su página web oficial, Hizbulá indicó que atacaron con drones los radares y salas de control de la base aérea de Ramat David. Por su parte, el Ejército de Israel llevó a cabo ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut.

Proteger al personal Buque de guerra británico en Chipre El Reino Unido enviará un buque de guerra y helicópteros con capacidades antidrones para proteger al personal militar británico en sus bases de Chipre, anunció ayer martes el primer ministro Keir Starmer. El Reino Unido enviará el navío HMS Dragon, uno de los seis destructores de defensa aérea Tipo 45 de la Marina, después de que la base militar británica de Akrotiri, en Chipre, fuera alcanzada por un dron tras el inicio de la guerra en Irán. Según una fuente del gobierno de Chipre, ese dron, que causó daños materiales leves, fue lanzado desde Líbano, “muy probablemente” por la organización terrorista Hezbolá, aliado de Irán. Starmer anunció en la red social X que “el Reino Unido está plenamente comprometido con la seguridad de Chipre y del personal militar británico destinado allí”. Además de la base aérea de Akrotiri, Reino Unido tiene otra, terrestre, en Chipre, en Dhekelia. “Seguimos con nuestras operaciones defensivas y acabo de hablar con el presidente de Chipre para informarle de que estamos enviando helicópteros con capacidades antidrones y que el HMS Dragon será desplegado en la región”, indicó Starmer. Francia, por su parte, desplegará sistemas antimisiles y antidrones en Chipre, informó el gobierno de la isla mediterránea, mientras que Grecia envió dos fragatas y aviones F-16. La decisión de Starmer llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, criticara ayer en una entrevista con el diario londinense The Sun la actitud del gobierno británico. Trump afirmó que la relación privilegiada entre el Reino Unido y Estados Unidos “ya no es lo que era”. “Era la relación más sólida de todas. Y ahora tenemos relaciones muy fuertes con otros países de Europa”, declaró el presidente estadounidense, elogiando en particular a Francia y Alemania, pero también a la OTAN. AFP

Con información de EFE y AFP