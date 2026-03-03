Trump revela la verdad sobre las armas de EE.UU.: por qué no está satisfecho con su tecnología más avanzada

Mientras Estados Unidos e Israel se encuentran en pleno conflicto bélico junto contra Irán, el presidente estadounidense Donald Trump admitió que, a pesar de tener un "suministro ilimitado" de armas, no está del todo contento con las reservas de armamento de última tecnología con el que cuenta el arsenal de su país.

A través de un largo mensaje en la red social Truth Social, Trump escribió: "En la gama más alta, tenemos un buen suministro, pero no estamos donde queremos estar", aunque también matizó esas palabras asegurando que Estados Unidos tiene suficientes armas de "calidad media y media-alta".

Su referencia a los niveles de reservas de armas de Estados Unidos —especialmente la admisión sobre el “nivel más alto”— probablemente provoque cuestionamientos mientras EE.UU. evalúa los riesgos de una confrontación prolongada en el Medio Oriente, según The Economic Times.

Trump agregó que su país tiene armamento avanzado adicional en “países periféricos”, con lo que insinúa que el Ejército estadounidense posee reservas desplegadas de forma adelantada, en caso de ser necesarias.

¿Podría Estados Unidos pelear una guerra en el Medio Oriente "para siempre"?

"Las guerras pueden librarse 'para siempre' y con mucho éxito utilizando solo estos suministros (¡que son mejores que las mejores armas de otros países!)", indicó Trump en Truth Social, refiriéndose al armamento de "calidad media y media-alta" que tiene su país.

A su vez, el mandatario republicano alardeó en la madrugada de este martes 2 de marzo de 2026 que su país tiene un "suministro ilimitado" de armas y que las reservas de municiones nunca han sido más altas, en pleno conflicto en Oriente Medio desatado por el ataque de Washington e Israel contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegando a una academia militar. Foto: Saul Loeb/AFP.

"Las reservas de municiones de Estados Unidos, en su rango medio y medio-alto, nunca han sido tan altas ni tan buenas. Según me han informado, tenemos prácticamente un suministro ilimitado de estas armas", escribió Trump en su red Truth Social.

El republicano aseguró haber "reconstruido" el Ejército durante su primer mandato y afirmó seguir haciéndolo.

"Estados Unidos está bien abastecido, y listo para GANAR, GRANDE", concluyó Trump.

Este mensaje llega en plena escalada bélica en Medio Oriente desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán el pasado sábado, provocando la muerte de centenares de personas, entre los cuales se cuenta el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

La respuesta de Irán ha sido un constante ataque contra Israel y contra las bases militares estadounidenses en países de la región como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

El portaaviones USS Abraham Lincoln del Ejército estadounidense junto con su grupo de combate a aguas de Medio Oriente. Foto: EFE

Al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde que se lanzó la operación contra Irán. Esta madrugada, la embajada de EE.UU. en Riad, Arabia Saudita, fue alcanzada por drones sin que se conozcan víctimas por el momento.

Con información de EFE