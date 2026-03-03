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El País Mundo Estados Unidos

¿Qué le pasa a Trump en la piel? El sarpullido oscuro en su cuello que despierta nuevas especulaciones

Su médico personal, Sean Barbarella, reveló el motivo de las marcas cutáneas tras la aparición de costras en el cuello del mandatario de 79 años. ¿Qué tratamiento está siguiendo?

03/03/2026, 11:12
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Trump luce un sarpullido en el cuello, que su médico atribuye a un tratamiento preventivo
Trump luce un sarpullido en el cuello, que su médico atribuye a un tratamiento preventivo
Foto: JIM LO SCALZO / POOL/EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lució este lunes un sarpullido oscuro y con aparentes costras en el lado derecho del cuello, y que su médico personal, Sean Barbarella, atribuyó a un tratamiento preventivo.

La imagen de la erupción cutánea suscitó de nuevo especulaciones sobre la salud del mandatario, que anteriormente ha aparecido en público con moretones en sus manos.

Barbarella, en una declaración a medios, dijo que Trump está "usando una crema muy común" en el cuello durante una semana con motivo de un "tratamiento cutáneo preventivo", y que espera que las rojeces sean visibles "unas semanas".

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Trump participaba este lunes por la mañana en la ceremonia de entrega de la Medalla de Honor cuando las cámaras captaron el sarpullido que asomaba por encima del cuello de su camisa, entre el cuero cabelludo y la parte de atrás de la oreja.

Trump atribuyó hematomas en sus manos a que toma grandes dosis de aspirina

A principios de enero, el mandatario reveló a The Wall Street Journal que tomaba grandes dosis de aspirina al día por superstición desde hace años y atribuyó ese consumo a la aparición de hematomas en sus manos, que a veces se maquilla.

Vista de la mano del presidente estadounidense Donald Trump al saludar al presidente surcoreano Lee Jae Myung a su llegada a la entrada del Ala Oeste de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 25 de agosto de 2025.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Foto: SAUL LOEB/AFP

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió el año pasado a las especulaciones sobre los hematomas de las manos del presidente señalando que se pasa el día trabajando y dando apretones de mano.

Por otra parte, su médico, citado en la entrevista con el WSJ, aseguró que Trump goza de buena salud en general, pero aclaró que tiene una "insuficiencia venosa superficial crónica" que inflama la parte baja de sus piernas.

EFE

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