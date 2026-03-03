La guerra contra Irán se extiende y arrastra a todo Medio Oriente

Tres días después del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, todo Medio Oriente entró en guerra. La república islámica ha contraatacado desde el sábado tomando como blanco las bases militares estadounidenses y el territorio israelí, y después países del Golfo, lo que desató temores sobre el suministro de petróleo e hizo subir los precios del crudo.

En el tercer día de guerra, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no dudaría en enviar tropas a Irán si fuera necesario y amenazó con una nueva “gran ola” de ataques. “Ni siquiera hemos empezado a golpearles con fuerza. La gran ola todavía no ha llegado”, dijo Trump a CNN.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, también se negó ayer a descartar el despliegue de tropas en Irán e indicó que la guerra podría prolongarse hasta “seis semanas”.

Israel extendió sus operaciones a Líbano, en respuesta a ataques del grupo terrorista afín a Irán, Hezbolá, contra el que libró una guerra hace un año.

Pese al ultimátum de Estados Unidos, la Guardia Revolucionaria, el ejército ideológico iraní, afirmó ayer haber atacado 500 objetivos estadounidenses e israelíes, entre ellos la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, pero ninguno de estos misiles llegó a su objetivo.

“Ya no estarán a salvo en ningún lugar del mundo”, dijo la Guardia Revolucionaria.

En el frente de Líbano, Israel reivindicó ataques contra 70 objetivos de Hezbolá y haber matado a su jefe de los servicios de inteligencia, Husein Mukalled.

Desde el primer día de la operación en Irán, Israel aseveró que durará “el tiempo que sea necesario”. En el caso de Líbano, el ejército israelí no descartó una ofensiva terrestre.

El gobierno libanés, que no quiere verse arrastrado al conflicto, prohibió las actividades militares de Hezbolá y le ordenó que entregue las armas. Pero la organización terrorista respondió condenando la declaración.

La respuesta de Irán se ha extendido a numerosos países de la región, que en muchos casos albergan bases estadounidenses.

Las explosiones sacuden ciudades como Doha, Abu Dabi y Dubái. Pero también alcanzan infraestructuras energéticas, como una gigantesca refinería de petróleo saudita o instalaciones de gas en Catar.

La guerra provocó el caos aéreo con cientos de vuelos cancelados, pero Dubái anunció ayer lunes una reanudación limitada de los vuelos.

Una base británica fue atacada por drones iraníes en Chipre, tras la decisión del Reino Unido de autorizar a Estados Unidos usar sus complejos militares contra Irán.

El futuro de Irán es una incógnita tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei en el primer día de bombardeo de Estados Unidos e Israel. Por el momento el país está en manos de un triunvirato de forma provisional a la espera de elegir al sucesor de Jamenei.

Trump llamó a los responsables iraníes a deponer las armas a cambio de inmunidad total o a enfrentarse a una “muerte segura”.

Guardia Revolucionaria Escuela atacada: Israel culpa a iraníes El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, aseguró ayer lunes haber leído algunos informes que indican que el bombardeo contra una escuela en Irán fue responsabilidad de su Guardia Revolucionaria. “He visto diferentes informaciones. Algunos informes indican que, en realidad, se trató de un ataque del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que tenían como objetivo estas instalaciones. No dispongo de información exacta”, dijo Danon en una rueda de prensa en la ONU. El embajador fue preguntado en varias ocasiones por el ataque contra una escuela de Minap, en Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa, comenzada el sábado. Según el Ministerio de Salud iraní, al menos 180 personas han muerto en este ataque, que afectó a una escuela de primaria de niñas. “Lamentamos la pérdida de vidas civiles y rezamos por el pueblo iraní, pero contamos con información de inteligencia y nuestros objetivos son instalaciones militares”, aseguró el representante israelí ante la ONU. Aun no se ha confirmado la autoría del ataque. Hasta ahora solo ha habido acusaciones cruzadas. La interrupción casi total de internet y las limitaciones para el acceso a las zonas afectadas dificultan la confirmación definitiva de las cifras, así como la presencia de verificadores externos. Un portavoz del Ejército israelí, Nadav Shoshani, aseguró este domingo no tener conocimiento de “ninguna operación” de las Fuerzas Armadas israelíes o estadounidenses en la zona del colegio. “En este momento no tengo conocimiento de ningún ataque israelí o estadounidense allí. Sé que los estadounidenses lo están comprobando y que nosotros también”, dijo en una rueda de prensa virtual mantenida con la prensa extranjera. Por su lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó ayer lunes que hayan atacado de forma deliberada la escuela iraní. “Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela. Nuestros objetivos son los misiles, tanto la capacidad de fabricarlos como la capacidad de lanzarlos, y los drones de ataque unidireccional; ese es nuestro enfoque y en eso estamos concentrados”, respondió Rubio a la prensa en el Capitolio. Durante su intervención, el secretario de Estado también defendió la legitimidad del ataque estadounidense en la capital iraní y aseguró que “los golpes más duros aún están por venir del ejército estadounidense”, resaltando que la campaña continuará para destruir la capacidad de misiles balísticos.

“No negociaremos con Estados Unidos”, respondió el jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, quien horas después avisó que “Irán, a diferencia de Estados Unidos, se ha preparado para una larga guerra”.

Del lado de Estados Unidos también hay señales de que la guerra continuará. El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró ayer lunes que “los golpes más duros” contra Irán “aún están por venir.

“La siguiente fase será aún más severa para Irán que la actual”, afirmó de manera rotunda en el Capitolio Rubio, quien añadió que no sabe cuánto durará la operación Furia Épica.

“Vamos a seguir así mientras sea necesario para nuestros objetivos, y los alcanzaremos: El mundo será un lugar más seguro cuando terminemos esta operación”, explicó el máximo responsable de la diplomacia estadounidense.

A su vez, Rubio aseguró también que el objetivo del ataque a Irán “es negarles la capacidad de usar misiles balísticos para amenazar a sus vecinos, a nuestras bases y a nuestra presencia en la región”.

“Por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, y aunque nos gustaría ver un nuevo régimen, la realidad es que, sin importar quién gobierne ese país dentro de un año, no tendrá estos misiles balísticos ni estos drones para amenazarnos”, detalló el secretario de Estado.

“Nuestro objetivo es destruir sus capacidades de misiles balísticos y su capacidad para fabricarlos, así como la amenaza que representa su armada para el transporte marítimo mundial”, añadió Rubio, que afirmó que a Washington no le “importaría” que el régimen del ayatolá se viniera abajo tras los ataques y dijo que el Gobierno de Trump espera que “el pueblo iraní pueda derrocar a ese Gobierno”.

Rubio, que acudió ayer a la Cámara de Representantes para explicar los motivos del ataque a Irán, afirmó que, en última instancia, la intervención estadounidenses pretendía que el régimen de los ayatolás no pudiera “tener un programa nuclear”. El secretario de Estado aseguró que Washington consideraba que “había una amenaza inminente” de Teherán en términos armamentísticos y por eso actuó.

Con información de EFE y AFP