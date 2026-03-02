Régimen iraní ataca a hoteles, aeropuertos y puertos en Medio Oriente, según EE.UU. y los países afectados

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destacó que los objetivos de los ataques iraníes del fin de semana fueron contra la refinería israelí en Haifa (norte), los aeropuertos internacionales de Dubai, Kuwait y Erbil (Irak), así como hoteles muy conocidos en Dubai y Baréin y el puerto comercial de Dubai. Además, figuran en la lista varias áreas residenciales de Israel, Catar y Bárein.

El Comando Central esgrime con esta lista lo que define como “mentira” del Gobierno iraní acerca de que su respuesta militar se dirigió únicamente a bases militares e instalaciones de Estados Unidos en la región.

Sobre los ataques iraníes contra objetivos en Israel, confirmó que incluyeron la refinería israelí de Haifa, según detalló ayer domingo el Comando Central, aunque no precisó si hubo daños. Este mando militar, responsable de las operaciones en Oriente Medio, publicó un mensaje en redes sociales en el que precisó también los ataques iraníes contra instalaciones civiles en Israel y en varios países árabes con bases militares estadounidenses.

Uno de esos objetivos fue, precisamente, la refinería que el grupo Bazan tiene en Haifa (norte), que es la mayor instalación de ese tipo en Israel, y que suspendió de forma preventiva sus operaciones al inicio de las operaciones israelíes y estadounidenses sobre Irán.

Las autoridades israelíes no habían divulgado hasta ahora que esa instalación estratégica había sido blanco de ataques iraníes, de los que el Comando Central no detalla si dañaron el complejo petrolero. Los servicios de emergencias israelíes sí informaron de un impacto en Haifa con un herido leve, pero no dónde había ocurrido.

La refinería de Haifa ya suspendió sus operaciones de forma programada durante la llamada guerra de los doce días de junio de 2025, cuando Israel y luego EE.UU. lanzaron una campaña de bombardeos sobre Irán, que fue respondida con ataques de Teherán contra territorio israelí.

La agencia EFE no ha podido verificar de forma independiente sobre el alcance de los impactos y disposiciones militares israelíes exigen a los medios de comunicación evitar la publicación de los lugares concretos donde impactan los misiles. Sin embargo, está confirmada la noticia sobre el ataque a esta refinería, que es clave para Israel.

EFE