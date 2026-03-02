Países árabes resisten más ataques iraníes

Emiratos Árabes Unidos cerró su embajada en Irán y retiró a su embajador, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores ayer domingo, tras una andanada de bombardeos iraníes. “Emiratos Árabes Unidos anuncia el cierre de su embajada en Teherán y la retirada de su embajador y de todos los miembros de su misión diplomática, y condena los ataques iraníes”, dice el ministerio en un comunicado en X.

Los ataques de Irán en el país del Golfo, con misiles y drones, mataron a tres personas e hirieron a una decena más. La medida supone la condena más enérgica hasta ahora por parte de un Estado del Golfo desde que Teherán empezó los ataques tras la masiva campaña aérea lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que causó la muerte de su líder supremo y de otros altos funcionarios.

Tres ciudadanos pakistaníes, nepalíes y bangladesíes murieron, precisó el Ministerio de Defensa, que dijo que, desde el sábado, Abu Dabi detectó 165 misiles balísticos -152 de los cuales fueron destruidos- y dos misiles de crucero.

Además, “se detectaron 541 drones, de los que 506 fueron interceptados y destruidos”, según el ministerio.

El país afirmó que se reserva el derecho de responder a estos ataques, y denunció “una peligrosa escalada”.

Asimismo periodistas escucharon ayer domingo fuertes explosiones en Manama (Baréin) y Doha (Catar), Dubái y hasta en Omán, que hasta ahora había sido preservado de los ataques iraníes.

El mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) anunció que tres militares estadounidenses murieron y que otros cinco resultaron gravemente heridos en el marco de la ofensiva.

Por su parte, Kuwait, que ha cerrado su espacio aéreo, indicó una persona murió y que 32 resultaron heridas a raíz de estos ataques. Todos ellos eran de “nacionalidades extranjeras”, dijo el portavoz del Ministerio de Salud, Abdullah al Sanad, en un comunicado.

La Autoridad de Aviación Civil informó que un dron alcanzó el aeropuerto internacional de Kuwait y que hirió levemente a empleados y provocó “daños materiales limitados en la terminal de pasajeros”.

En tanto, ocho personas resultaron heridas en ataques iraníesdel sábado con 44 misiles y ocho drones contra Catar, dijo un diplomático a la AFP bajo condición de anonimato. Un sistema de radar de largo alcance resultó dañado en la base militar estadounidense de Al Udeid, la mayor instalación militar estadounidense de la región, según la misma fuente.

Catar considera la operación iraní como “una flagrante violación de su soberanía nacional” y se “reserva el derecho pleno de responder a este ataque”, anunció su Ministerio de Asuntos Exteriores.

AFP