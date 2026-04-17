Movilización por liberación de Moisés: "No nos imaginábamos que iba a venir tanta gente", dijo su hermana Sara

Este viernes se llevó a cabo una movilización en reclamo de la liberación de Moisés Martínez, el hombre de 28 años condenado a 12 años de prisión por matar a su padre luego de años de abuso intrafamiliar.

La movilización tuvo su origen en Plaza Independencia y concluyó al llegar a Plaza Cagancha.

En diálogo con Subrayado, Sara Martínez, adelantó que este lunes habrá otra audiencia en donde se va a definir si se lo otorga o no prisión domiciliaria a su hermano.

Movilización por liberación de Moisés Martinez. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

Martínez dijo estar "muy agradecida" por el apoyo recibido por parte de la sociedad civil: "No nos imaginábamos que iba a venir tanta gente, no la convocamos nosotros", manifestó.

Con respecto a la apelación de la sentencia sobre Moisés, Martínez dijo que la misma aún no fue presentada, pero que se hará la próxima semana luego de la audiencia del lunes.

Añadió que ha tenido contacto con su hermano por vía telefónica y que lo vio personalmente el pasado viernes. "Lo vi medio mal, un poco triste", indicó.

Movilización por liberación de Moisés Martinez en Plaza Independencia. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

Consultada sobre su reunión con el presidente de la República, Yamandú Orsi, Martínez dijo que el mandatario "la sorprendió", pero que ahora "hay que esperar la apelación".

En relación a la propuesta de tres legisladores de iniciar consultas a la división jurídica del Parlamento para ver la posibilidad de que la Asamblea General pueda generar un indulto a Moisés, Martínez subrayó que le "sorprendió".

"Es una herramienta que no se usa hace años en este país, se aplicó diez veces, pero hace un montón no se usa", acotó.

En la movilización, que contó con decenas de personas presentes, figuraban carteles con líneas que rezaban "Libertad para Moisés" y "Moisés fue torturado por su padre y ahora lo tortura la Justicia uruguaya".

Movilización por liberación de Moisés Martinez. Foto: Ignacio Sánchez / El País.

Pedido al Parlamento

Tres legisladores de la oposición enviaron una carta a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, solicitando que la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo elabore un "informe técnico detallado respecto a la viabilidad y los pasos formales para la promoción de un indulto a favor del ciudadano Moisés Martínez", el hombre de 28 años que mató a su padre de varios disparos, y que días atrás fue condenado a 12 años de prisión.

"El caso presenta aristas de una sensibilidad humana excepcional, habiéndose probado en el juicio que el Sr. Martínez y su familia fueron víctimas de una historia prolongada de violencia intrafamiliar y abusos sexuales sistemáticos", dice la misiva, a la que accedió El País, y que está firmada por el senador colorado Andrés Ojeda —y promotor de la iniciativa—, la diputada de este mismo partido Elianne Castro y el representante Álvaro Perrone.

Sara Martínez junto a su familia fuera de la audiencia por el caso Moisés. Foto: Estefanía Leal

El indulto por parte del Parlamento está previsto en el articulo 85 de la Constitución, en cuyo numeral 14 se establece que este puede concederse "por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras". Es una medida que, de acuerdo a la carta de los legisladores, "se vislumbra como una herramienta para evitar que la pena se convierta en una 'mortificación' adicional para una víctima de abuso crónico que presenta un cuadro de estrés postraumático complejo, cumpliendo así con el espíritu del artículo 26" de la carta magna.

Moisés, joven que mató a su padre tras años de abusos, durante audiencia por el homicidio. Foto: Estefanía Leal

El caso

Moisés mató a su padre en mayo 2025. Tres días antes, había conversado con su madre, quien le contó detalles sobre los años de abusos y torturas que sufrió por parte de su entonces pareja y que la afectaban hasta la actualidad. Después de eso, él viajó a Montevideo desde Paysandú y habló con sus dos hermanas, quienes se sinceraron -y lloraron- sobre los abusos que habían sufrido en su infancia. De acuerdo a la tesis de la defensa de Moisés, él no sabía de los abusos hacia sus familiares y se enteró en ese momento.

Él aseguró que se dirigió a la casa de su padre para pedirle que no se acercara a la madre y una explicación. Allí, le disparó unas 15 veces. Se descubrió el homicidio cerca de tres días después. En ese momento él se entregó y dijo: “Hice Justicia, hice lo que tenía que hacer”.