Fuerte editorial de Nicolás Núñez por caso Moisés: cargó contra el sistema y no pudo contener la emoción

El conductor de VTV Noticias, Nicolás Núñez, realizó un fuerte editorial a raíz del caso de Moisés Martínez, condenado a 12 años de prisión por el homicidio de su padre, en un contexto atravesado por denuncias de abuso y violencia intrafamiliar.

Núñez se salió del libreto de informativista para dar una firme opinión que incluso llegó a la emoción en cierto tramo. El periodista planteó que el fallo presenta “varios aspectos que hacen ruido”, y cuestionó el accionar del sistema judicial. En su análisis, comparó la sentencia con un caso previo resuelto por la jueza María Noel Odriozola en 2015, donde una mujer que mató a su esposo fue sobreseída tras comprobarse que había sido víctima de violencia doméstica.

El periodista subrayó las inconsistencias en el tratamiento de ambos casos, especialmente considerando que en el de Martínez existían denuncias previas contra el padre por abuso y violencia, incluso una condena por atentado violento al pudor luego de que una de sus hijas, Sara, lo denunció con 12 años.

También cuestionó duramente el proceso pericial al que fue sometida la niña denunciante, quien debió atravesar situaciones revictimizantes como establecer en una regla el tamaño del pene de su padre. "Nadie está pidiendo quién es ese perito, nadie está pidiendo sanciones, nadie se escandaliza, todo sigue como si nada, no sabemos quién es, si sigue actuando", cuestionó Núñez.

Nicolás Núñez en VTV. Foto: Estefanía Leal / El País

Luego de mostrar parte del testimonio de Sara, el periodista no pudo contener la emoción. "Les pido que piensen en su hermana, en su hija... perdón", dijo con la voz quebrada.

En su editorial, Núñez hizo foco en las fallas del sistema: desde la actuación de peritos hasta la tipificación del delito como homicidio agravado por el vínculo. Señaló la contradicción de que el agravante opere por el lazo familiar en el crimen, pero no haya tenido el mismo peso ante las denuncias de abuso dentro del núcleo familiar. "Como es el padre, hay un agravante. Ahora, no fue un agravante cuando el padre abusaba de sus hijos. No fue un agravante cuando el padre ejercía violencia sexual, psicológica y física contra sus propios hijos", dijo.

Además, planteó un cuestionamiento de fondo: la desigualdad en el acceso a la justicia. Según sostuvo, quienes cuentan con recursos económicos pueden defenderse con más herramientas —como pericias privadas—, mientras que las personas de contextos vulnerables quedan en desventaja.

Comparó el caso del oficial militar que fue absuelto de abuso a su hija tras comprobar una patología asociada al sueño. "Una persona con recursos pudo presentar pericias alternativas y demostrar que no había abusado de su de su familiar y que lo que tenía era una somnolencia sexual. Eso se demostró con pericias que salen plata, hay que pagarlas y que seguramente Moisés no tiene para pagarlas", dijo.

“Hay una justicia para ricos y otra para pobres”, afirmó para luego desarrollar: "Hay gente que enfrenta la justicia en nuestro país con todas las herramientas y hay gente que tiene que padecer en Uruguay una justicia que para ellos es más injusta y lo peor es que estamos tan anestesiados que pareciera que ni nos damos cuenta".