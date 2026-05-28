Portfolio Capital: suspendieron Junta de acreedores por ausencia de representación de una empresa

La Junta de acreedores de

Portfolio Capital convocada para la tarde de este jueves reunió a representantes de todos los damnificados. Pero una vez comenzado el encuentro, resolvieron suspenderlo cuando notaron que una de las empresas concursadas, Oro Rojo S.A., no tenía representación legal. Eso, apuntaron fuentes judiciales a El País, significaba que lo resuelto en la junta luego podía ser luego anulado.

A su vez, se designó a un defensor de oficio para que represente a la empresa y este tiene tres días para aceptar el cargo. Una vez que eso ocurra, se fijará una nueva fecha.

Lo que se iba a definir era si se aceptaba el acuerdo propuesto —que implicaba la devolución de al menos el 58% del dinero por parte de la empresa en 19 cuotas semestrales de US$ 150 mil—

o si se definía, finalmente, la liquidación.

Uno de los abogados de damnificados, Nicolás Ghizzo, había dicho a El País que "no se estaría llegando a las adhesiones" necesarias como para un acuerdo. Esta información, aclaró, es "a boca de urna", refiriéndose a que surge de lo que hablaron entre algunos colegas que trabajan diariamente en el tema.

Otros dos defensores consultados por El País, que prefirieron no ser nombrados, coincidieron con Ghizzo, que calificó la propuesta como "casi un volver a confiar".

Si lo aceptan, los clientes "tendrían que renunciar a todas las instancias penales y, en el mejor de los casos, también olvidarse del 42% de lo que se les debe. Estamos hablando solo de capital, no de intereses".