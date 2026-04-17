Iniciativa de indulto parlamentario a Moisés Martínez: para Sanguinetti "hubo una exageración en el planteo"

El expresidente de la República Julio María Sanguinetti se expresó este viernes en relación a la propuesta de tres legisladores de consultar a la división de Jurídica del Parlamento la posibilidad de que la Asamblea General pueda indultar a Moisés Martínez, el hombre de 28 años que mató a su padre de varios disparos, y que días atrás fue condenado a 12 años de prisión.

Para Sanguinetti, "hubo una exageración en el planteo", del senador colorado Andrés Ojeda —y promotor de la iniciativa—, la diputada de este mismo partido Elianne Castro y el representante Álvaro Perrone.

"Han habido pronunciamientos claros de las propias oficinas jurídicas del Poder Legislativo, y creo que no da para más", dijo Sanguinetti en diálogo con Informativo Carve.

"Fue un escrito que se presentó y nada mas, el tema es la tramitación ante ciertas autoridades", añadió.

Piden "informe técnico detallado" respecto a la viabilidad de un indulto para Moisés Martínez

A principios de esta semana, Castro, Ojeda y Perrone enviaron una carta a la presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, solicitando que la Dirección Jurídica de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo elabore un "informe técnico detallado respecto a la viabilidad y los pasos formales para la promoción de un indulto a favor del ciudadano Carlos Moisés Martínez".

"El caso presenta aristas de una sensibilidad humana excepcional, habiéndose probado en el juicio que el Sr. Martínez y su familia fueron víctimas de una historia prolongada de violencia intrafamiliar y abusos sexuales sistemáticos", dice la misiva, a la que accedió El País, y que está firmada por los tres legisladores mencionados

El indulto por parte del Parlamento está previsto en el artículo 85 de la Constitución, en cuyo numeral 14 se establece que este puede concederse "por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General en reunión de ambas Cámaras". Es una medida que, de acuerdo a la carta de los legisladores, "se vislumbra como una herramienta para evitar que la pena se convierta en una 'mortificación' adicional para una víctima de abuso crónico que presenta un cuadro de estrés postraumático complejo, cumpliendo así con el espíritu del artículo 26" de la carta magna.

Moisés Martínez fue condenado a 12 años de cárcel por matar a su padre, que abusó de varios familiares. Foto: Estefanía Leal/El País.

"La propia sentencia —agrega la misiva— reconoce un historial de torturas y violencia sistemática que el Estado no pudo prevenir a tiempo, a pesar de existir antecedentes de condena previos contra la víctima en el año 2010 por delitos sexuales contra su propia hija".

Además de solicitar que el informe requerido contenga detalles sobre cómo sería el procedimiento parlamentario, y si se puede aplicar con una sentencia que todavía no está firme —ya que fue apelada—, los legisladores también quieren saber "si existen antecedentes documentados" al respecto, y cómo fue, en ese caso "el contexto general" de la aplicación del indulto "y los criterios que han guiado su uso".