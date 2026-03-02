Incredulidad y sorpresa de la población iraní ante la muerte del líder supremo por ataque estadounidense

Una sensación de incredulidad se apoderó de la capital de Irán, Teherán, ayer domingo mientras el país asimilaba su nueva realidad después de que su líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, muriera en un día de ataques estadounidenses e israelíes.

Grandes multitudes salieron a las calles de Teherán y otras ciudades del país la madrugada del domingo para celebrar su muerte, entre fuegos artificiales, bailes y vítores. Horas después, decenas de dolientes más salieron a las calles, entre lágrimas, para lamentar su muerte, ondeando banderas iraníes y sosteniendo fotos de Jamenei.

Al mediodía, mientras nuevas oleadas de ataques aéreos golpeaban la capital, una extraña cadencia se escuchaba en las calles de Teherán: primero los estruendos de los renovados asaltos, seguidos por los sonidos de mucha gente aplaudiendo los ataques que esperan que derroquen al gobierno.

“Es surrealista”, dijo Azim, un hombre de 39 años de Karaj, una ciudad al oeste de Teherán. “Imagina que tu país está siendo atacado, pero debido a lo desconectada que se siente la gente del gobierno, reaccionan así”. Como muchos otros entrevistados para este artículo, solo dio su nombre de pila por temor a represalias del gobierno.

Azim dijo que él y sus vecinos habían estado celebrando la muerte de Jamenei en las calles hasta el amanecer. Más tarde, el domingo por la mañana, recorrió la zona en coche para observar la escena, pasando por puestos de control gubernamentales aún custodiados por soldados de la Guardia Revolucionaria y miembros de la temida milicia Basij, una filial voluntaria de la Guardia Revolucionaria. Pero incluso ellos parecían estar en shock, dijo.

Azim dijo que habló con un miembro de la milicia Basij quien le dijo que no estaba seguro de qué hacer.

“No podían creer que con el primer misil, con el primer ataque, Alí Jamenei sería alcanzado”, dijo Azim.

A última hora de la mañana del domingo, una gran multitud acudió a la plaza Engelab de Teherán para lamentar la muerte del líder. Muchos ondeaban banderas iraníes y sostenían imágenes de Jamenei, según fotos publicadas por la agencia de noticias del poder judicial iraní.

Otros más estaban paralizados por la incertidumbre de lo que estaba por venir, mientras los ataques aéreos resonaban a su alrededor.

Payman, de 45 años y residente de Teherán, se estaba preparando para los peores escenarios. Preocupado por la escasez de alimentos, había almacenado pan y agua. Estaba preocupado por sus ahorros invertidos en la bolsa iraní, que temía que se derrumbara si la situación empeoraba. El miedo lo invadía cada vez que oía ataques en la ciudad. Todo lo que sucedía en el país parecía “increíble e impredecible”, dijo Payman.

“Siento que este sistema no puede sostenerse porque la gente ya no lo acepta”. Aun así, añadió, la mayoría de los iraníes solo quieren cubrir sus necesidades básicas. Si el gobierno pudiera llegar a un acuerdo con Estados Unidos que levantara las sanciones, mejorara la economía y detuviera los ataques aéreos, los iraníes podrían dejar de presionar por cambios más profundos, dijo.

Arian, de 32 años y residente de Teherán, compartía esa visión pragmática. Mientras conducía por Teherán el domingo por la mañana buscando gasolina para su coche, columnas de humo de los ataques aéreos se elevaban hacia el cielo, según un vídeo que grabó y que fue verificado por The New York Times.

Aunque algunas personas estaban felices, no estaba seguro de si la oleada de fervor celebratorio podría traducirse en un cambio sustancial.

Si los líderes estadounidenses o israelíes hicieran un llamamiento a la gente para que saliera a las calles a exigir una reforma del gobierno, “podría desembocar en caos y violencia”, dijo Arian. “Realmente no tienen la fuerza ni la capacidad, pero sí un fuerte deseo”.

C.Goldbaum, K. Hayeri / The New York Times