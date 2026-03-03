El ataque a Irán fue "preventivo", dijo Marco Rubio

Estados Unidos atacó a Irán “de manera preventiva” el sábado tras enterarse de que su aliado, Israel, iba a lanzar un ataque, lo que habría significado represalias contra las fuerzas estadounidenses, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Sabíamos que si no íbamos tras ellos de forma preventiva antes de que lanzaran esos ataques, sufriríamos un mayor número de bajas”, dijo.

Rubio afirmó que Irán había ordenado a sus comandantes responder automáticamente contra las fuerzas estadounidenses en caso de ser atacados.

“Si nos hubiéramos quedado esperando a que ese ataque ocurriera antes de golpearlos, habríamos sufrido muchas más bajas. Por lo tanto, el presidente tomó la decisión muy acertada” de atacar junto a Israel, señaló el secretario de Estado.

Al ser consultado sobre si Estados Unidos enfrentaba una “amenaza inminente” -un requisito legal para que el presidente actúe sin consultar al Congreso-, Rubio insistió en los planes israelíes. “Por supuesto que había una amenaza inminente, y esa amenaza era saber que si Irán era atacado -y creíamos que lo sería-, vendrían inmediatamente por nosotros”, dijo Rubio.

“No nos íbamos a quedar sentados a recibir el golpe”, añadió, precisando que si Irán hubiera atacado primero a las fuerzas estadounidenses, “estaríamos todos aquí respondiendo preguntas sobre por qué sabíamos eso y no actuamos”.

Horas antes, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que fue Israel quien llevó a cabo el ataque del sábado en Teherán que mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros funcionarios clave, tras surgir información de inteligencia de que se encontraban reunidos.

Rubio afirmó, sin embargo, que la administración Trump creía en la necesidad de golpear a Irán, independientemente de qué detonara el momento oportuno.

Rubio señaló que a Estados Unidos le gustaría ver el derrocamiento del régimen en Irán, pero que ese no era el objetivo de la misión.

“Esperamos que el pueblo iraní pueda derrocar a este gobierno y establecer un nuevo futuro para ese país”, dijo. “Pero el objetivo de esta misión es la destrucción de sus capacidades de misiles balísticos y de sus capacidades navales”.

AFP