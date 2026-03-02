Irán asegura ante la OIEA que Israel y EE.UU. atacaron la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz

El embajador de Irán ante el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Ali Reza Najafi, aseguró este lunes en Viena que Israel y EE.UU. atacaron de nuevo la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz, ubicada en el centro de Irán. La instalación nuclear ya había sido bombardeada meses atrás junto a las bases de Fordo e Isfahán.

En declaraciones ante la prensa en Viena, el diplomático dijo que "una vez más, atacaron ayer (domingo) las instalaciones nucleares pacíficas y salvaguardadas de Irán".

Al ser preguntado, Najafi confirmó que se trata de Natanz, si bien unos minutos antes el director general del OIEA, Rafael Grossi, había dicho que no disponía de indicios de nuevos ataques contra instalaciones atómicas en Irán.

Un manifestante sostiene una bandera iraní durante una protesta contra el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y el asesinato del líder supremo. Foto: AFP.

Ali Jamenei era el "único erudito musulmán" que "prohibía completamente las armas nucleares"

"Martirizaron a nuestro Líder Supremo (Ali Jamenei), quien era el único erudito musulmán que prohibía completamente las armas nucleares", aseguró el diplomático iraní.

Najafi calificó los ataques iniciados el sábado por la mañana como "ilegales, criminales y brutales", al tiempo que acusó a Estados Unidos de usar "mentiras, el engaño y la tergiversación" como "herramienta fundamental" de su política exterior.

Un musulmán chií sostiene un retrato del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí. Foto: AFP.

"Esto es lo que se ha llamado 'armas de engaño masivo' de EEUU. Históricamente, utilizaron el engaño y la desinformación para invadir otros países", aseguró el diplomático iraní.

Destacó que ya por segunda vez, Estados Unidos ataca su país en medio de unas negociaciones.

"Hoy se suponía que íbamos a tener negociaciones técnicas en Viena. Basándose en engaños y acusaciones infundadas, atacaron nuestras instalaciones nucleares pacíficas y salvaguardadas", concluyó Najafi.

Protestas. Chiítas iraquíes portan un retrato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán en un puente que conduce a la embajada estadounidense, en Bagdad. Foto: AFP fotos

Grossi había dicho este lunes, al inicio de una sesión especial de la Junta de Gobernadores del OIEA, que por ahora no disponía de información sobre posibles ataques contras instalaciones nucleares en Irán, si bien reconoció que el organismo aún no ha podido comunicarse con el regulador nuclear de Irán.

Agencia EFE