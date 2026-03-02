Vuelos cancelados, incidentes en aeropuertos y pasajeros varados en varios países de Medio Oriente

Las principales aerolíneas continuaron ayer con la cancelación temporal de sus vuelos a varios países de Oriente Medio debido al cierre del espacio aéreo de Israel, tras el aumento de las tensiones en la región.

Desde el inicio de los ataques iraníes a objetivos de EE.UU. e Israel en Oriente Medio, han sido varios los aeropuertos de los países del golfo Pérsico que han sufrido daños menores, víctimas de misiles y drones interceptados que han caído sobre sus instalaciones.

Entre los aeropuertos cerrados figura el Internacional de Dubai, que con 95,2 millones de pasajeros en 2025 fue el más transitado del mundo el año pasado.

Casi todo el espacio aéreo de la región ha quedado cerrado al tráfico comercial y las aerolíneas han cancelado o desviado sus vuelos.

Como resultado, varios miles de viajeros han quedado varados en la zona a la espera de que los aeropuertos puedan retomar la actividad. Catar, Emiratos Árabes, Irak y Baréin, además de Kuwait, mantienen completamente cerrada su operativa desde el sábado y la mantendrán así al menos hasta mediados de semana, según anunciaron.

El incidente más grave, de momento, ha ocurrido en el aeropuerto internacional Zayed de Abu Dabi, la capital de Emiratos, donde la intercepción de un dron que se dirigía al aeródromo derivó en la caída del escombros que acabaron con la vida de un ciudadano de origen asiático y dejaron un herido. Otro incidente similar en el aeropuerto de Dubai dejó cuatro personas heridas.

En España, Iberia Express mantiene suspendido su vuelo diario entre Madrid y Tel Aviv hasta el 10 de marzo, mientras que Air Europa tampoco opera su ruta a esa ciudad Tel Aviv hasta, en primera instancia, el 3 de marzo.

EFE