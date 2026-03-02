Estados Unidos e Irán: dispuestos a negociar o se producirán más ataques hasta una definición final

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer domingo que está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní, tras la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra el país. “Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos”, declaró en una entrevista telefónica con la revista estadounidense The Atlantic.

El republicano, que anunció el ataque el sábado tras dar por fracasadas las negociaciones nucleares con Teherán, afirmó que Irán ha tardado demasiado en querer llegar a un acuerdo: “Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber hecho antes lo que era muy fácil de hacer. Esperaron demasiado”, dijo. Trump no detalló cuándo comenzarían las nuevas conversaciones y subrayó que algunos de los líderes con los que se había negociado hasta ahora han fallecido.

En otra entrevista con la cadena estadounidense CBC, afirmó que la operación contra Irán, bautizada como ‘Furia Épica’, va más rápido de lo previsto. Trump, quien prometió en campaña en 2024 que mantendría a Estados Unidos al margen de prolongadas guerras en el exterior, dio estas declaraciones después de que sus fuerzas armadas anunciaran que tres militares estadounidenses han muerto y otros cinco han resultado gravemente heridos durante la operación.

La República Islámica, que atraviesa por su momento más complejo desde su fundación en 1979, se apresura además para buscar un sucesor de Jameneí y nombró a un triunvirato para pilotar la transición.

Por su parte, la oposición demócrata denuncia no haber sido informada previamente del ataque y acusa al Gobierno de haber iniciado una guerra encubierta sin la autorización del Congreso.

Posición de Irán

El nuevo liderazgo iraní transmitió ayer domingo tanto a Estados Unidos como a Omán su voluntad de negociar mientras prosigue una ofensiva contra el régimen que el presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, autoridades iraníes también han anunciado que vengarán la muerte de su líder supremo.

El ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, aseguró que su homólogo iraní, Abás Araqchí, le ha hecho saber la disposición de Teherán a “cualquier esfuerzo serio que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad”, según la agencia omaní ONA.

Trump volvió a Washington ayer domingo, pero hasta el momento ha monitoreado la situación desde su residencia privada en Mar-a-Lago (Florida). Allí ha hablado por teléfono con los líderes de Israel, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Este último país, que dice haber interceptado 165 misiles balísticos, dos misiles de crucero y 541 drones iraníes, informó de que la represalia iraní ha provocado al menos tres muertes en su territorio y heridas a 58 personas.

Un hangar de una base francesa en Abu Dabi, contigua a otra emiratí, sufrió daños materiales “limitados” como consecuencia de un ataque iraní, pero Francia no ha reportado heridos.

"Venganza"

Irán ha prometido vengar la muerte del ayatolá Alí Jameneí, y ha asegurado que golpeará a EE.UU. e Israel “con una fuerza que nunca antes han experimentado”.

Según su ministro de Exteriores, Abás Araqchí, los bombardeos contra Teherán no tienen impacto en su capacidad para continuar la guerra gracias a su sistema de defensa descentralizada, por lo que, en su opinión, Irán decide cuándo y cómo acabarla. Sus palabras llegaron al final de una jornada en la que la capital iraní recibió al menos siete oleadas y dos decenas de bombardeos que han causado unos daños y víctimas de los que no se ha informado. Entre los objetivos estuvo la televisión estatal iraní.

Además Trump prevé más bajas estadounidenses El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijo ayer domingo que “lamentablemente” habrá más bajas estadounidenses en la guerra con Irán, después de que fallecieran tres militares de su país en la operación para derrocar la República Islámica. “Lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación, mientras continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas”, declaró en un video desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, publicado en su cuenta de Truth Social. El republicano agregó que “lamentable, es probable que haya más” antes de que concluya la operación Furia Épica, que inició el sábado. Sin embargo, prometió que hará lo posible para evitar nuevas bajas y aseguró que Estados Unidos “vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas” responsables. Los ataques estadounidenses se han concentrado en centros de mando y cuarteles generales, así como bases de misiles y equipamiento de la Armada iraní, aunque Teherán ha denunciado ataques contra civiles, entre ellos en una escuela. Las fuerzas estadounidenses emplearon una combinación de misiles de crucero lanzados desde buques y aviones de combate, drones armados y “capacidades especiales” clasificadas que el Centcom no detalló. Los bombardeos siguieron ayer sobre Teherán. Irán, por su parte, ha respondido contra varios objetivos en la región. EFE, AFP

Con información de EFE y AFP