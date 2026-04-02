Quién era Nicolás Biglianti, el exarquero uruguayo con pasajes por Liverpool y Peñarol que murió este jueves

Nicolás Biglianti falleció este jueves a sus 51 años luego de una extensa lucha contra el cáncer de páncreas que le habían detectado en enero del 2024. El exarquero oriundo de Canelones inició su camino en el fútbol representando a dos clubes de aquel departamento como el extinto Huracán Progreso y el club San Francisco.

Fue campeón del Sur con la selección de Canelones y dio el salto al profesionalismo con Liverpool. Luego pasó por Central Español, Fénix, Rampla Juniors, se fue a probar al Aurora de Bolivia, pero no se adaptó y un mes después llegó el llamado de Peñarol: “Mi representante me dijo que Matosas me quería y casi me vengo colgado del avión”, le reveló Biglianti a Ovación en una entrevista publicada el 29 de julio del 2025.

En el aurinegro se consagró campeón del Torneo Clausura 2008 tras una final épica frente al River Plate de Juan Ramón Carrasco, que comenzó perdiendo 3-1 con baile incluido. Pero se puso 3-2 antes del descanso y luego se dio la remontada: “Yo la veía dificilísima, pero me acuerdo clarito de la charla del Tony, muy tranquilo: ‘Muchachos, esto es Peñarol, hemos dado vuelta partidos más difíciles, vamos a seguir igual y a ganarlo’. Entramos a la cancha y fue tal cual como dijo él, la gente empujó y salimos campeones”, contó en aquella instancia.

Nicolás Biglianti en el clásico Peñarol 2-0 Nacional de la Liguilla 2008. Foto: Archivo/El País

Durante su etapa en el Mirasol fue dirigido en primera instancia por Gustavo Matosas y luego por Mario Saralegui. Compartió plantel con Carlos Bueno, el Pollo Olivera, el Lolo Estoyanoff y Antonio Pacheco.

Luego de disputar la Liguilla con Peñarol siguió su carrera en Atenas de San Carlos, después en Plaza Colonia, donde compartió plantel con un joven Kevin Dawson, y finalmente en Liverpool.

Una vez que se retiró del ámbito profesional, jugó en Juanicó y después en Darling de Canelones (OFI), donde se supo desempeñar como entrenador del primer equipo.

La extensa lucha de Nicolás Biglianti contra el cáncer de páncreas

“Él empezó con unos dolores en la boca del estómago que no se podía ni mover, y lo diagnosticaron por medio de una tomografía, porque encontraron un nódulo sospechoso. Como el lugar es riesgoso, había que hacerle como una endoscopía/ecografía que la hacen solo en el Británico y costó unos $150.000, y le encontraron un tumor de dos centímetros en la cabeza del páncreas. Y fue ahí que salió la chance de operarlo en San Pablo”, contó Lorena, la pareja de Biglianti y principal sostén en esta dolorosa etapa, el 29 de julio del 2025.

Y añadió: “Acá querían que yo hiciera quimio para achicar el tumor y que me operara después, y allá en Brasil me decían que había que sacarlo cuanto antes. Allá hay mucha más tecnología, más experiencia y decidimos ir”. La cirugía fue en el Hospital Samaritano de la capital paulista, en Brasil.

Nicolás Biglianti como DT de Darling de Canelones. Foto: Aldonza Zunino

La operación salió bien, pero al volver siguió con un tratamiento de quimioterapia hasta octubre del 2024, cuando le dieron el alta médica.

En febrero se volvió a realizar los análisis, le detectaron un "aumento de los marcadores tumorales" y en una nueva tomografía apareció algo en la zona de la operación que “algunos médicos decían que era grasa acumulada en la cicatriz”.

Según explican, la alternativa para reducir esos valores fue con otro proceso de quimioterapia más unos medicamentos de alto costo que le brinda el Fondo Nacional de Recursos, o de lo contrario deben presentar un recurso de amparo. No había posibilidades de operar de nuevo “porque se trata de una zona delicada, rodeada de arterias como la cava inferior y la aorta”. Fue un proceso de 18 sesiones en total, divididas en seis tandas de tres.