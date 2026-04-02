Luto en el fútbol uruguayo: a los 51 años falleció Nicolás Biglianti, exgolero de Peñarol

El fútbol uruguayo está de luto. Este jueves 2 de abril falleció Nicolás Biglianti, exgolero que dilatada trayectoria en el ámbito local que surgió como profesional en Liverpool y que también supo defender la camiseta de Peñarol, entre otros equipos.

Biglianti, de 51 años, recibió una mala noticia en enero de 2024, cuando se enteró que tenía cáncer de páncreas. Desde ese entonces y con diferentes tratamientos y ayuda recibida, luchó contra la complicada enfermedad que le terminó quitando la vida.

“Él empezó con unos dolores en la boca del estómago que no se podía ni mover, y lo diagnosticaron por medio de una tomografía, porque encontraron un nódulo sospechoso. Como el lugar es riesgoso, había que hacerle como una endoscopía/ecografía que la hacen solo en el Británico y costó unos $150.000, y le encontraron un tumor de dos centímetros en la cabeza del páncreas. Y fue ahí que salió la chance de operarlo en San Pablo”, contó Lorena, pareja de Biglianti, en entrevista con Ovación en julio de 2025 mientras el por entonces entrenador del Darling de Canelones sobrevelleba la enfermedad con mucha entereza y hasta alguna broma: “Ella (por Lorena) es la que sabe los detalles, a mí solo me dolía la panza”.

Nicolás se operó por ese entonces en el Hospital Samaritano de San Pablo con éxito y luego regresó a Uruguay para continuar con una serie de tratamientos hasta que en octubre de 2024 le dieron el alta médica.

Nicolás Biglianti como DT de Darling de Canelones. Foto: Aldonza Zunino

En febrero de 2025, Biglianti repitió los análisis y allí detectaron un "aumento de los marcadores tumorales". En una nueva tomografía apareció algo en la zona de la operación que “algunos médicos decían que era grasa acumulada en la cicatriz”, explicó su pareja en aquella entrevista.

Según contaron por ese entonces, la alternativa para reducir esos valores fue con otro proceso de quimioterapia más unos medicamentos de alto costo que brindaba el Fondo Nacional de Recursos, o de lo contrario debía presentar un recurso de amparo.

La situación era complicada ya que no había posibilidades de operar de nuevo “porque se trataba de una zona delicada, rodeada de arterias como la cava inferior y la aorta”. En ese entonces, Nicolás debía someterse a un proceso de 18 sesiones en total, divididas en seis tandas de tres. “Son tres jueves sí y uno de descanso”, dijo en su momento el exgolero que no ocultaba allí la ilusión de recuperarse dándole batalla al cáncer.

Según pudo saber Ovación, este año Biglianti, debido a las complicaciones de salud por su enfermedad, no comenzó en sus funciones como entrenador del Darling de Canelones, club al que estaba vinculado desde hace varias temporadas en el rol de director técnico y en el que también supo jugar como golero.

Desde la misma institución canaria también informaron que no habrá velatorio.

"Se generó una muy linda relación con Nicolás. Se habló de mutuo acuerdo para que no siguiera porque lo veníamos acompañando en todo este proceso y entre las partes habíamos dicho que este año no iba a dirigir. Él nos pidió en los primeros días de enero que sacáramos algo en las redes diciendo que no iba a dirigir, pero no fue que lo despedimos ni mucho menos.Le teníamos un gran cariño y además, fue el último técnico que nos sacó campeón. Había una excelente relación ahí y toda la comisión directiva va a estar apoyando a su familia en este duro momento", contaron a Ovación desde Darling de Canelones.

Nicolás Biglianti en el clásico Peñarol 2-0 Nacional de la Liguilla 2008. Foto: Archivo/El País

Nicolás Biglianti y una dilatada trayectoria en el fútbol uruguayo

Surgido en Liverpool, donde jugó entre los años 1997 y 2004, Nicolás Biglianti estuvo en varios equipos del fútbol uruguayo y tras debutar en Primera División con el negriazul, desde 2005 defendió a Central Español.

En 2007 pasó a Fénix, luego a Rampla Juniors y en la temporada 2008 fichó con Peñarol luego de haberse ido a probar al Aurora de Bolivia sin suerte. En el aurinegro es recordado por haber sido protagonista del clásico de la Liguilla Pre Libertadores de ese año en el que Richard Morales vio la roja luego de hacerle una falta al golero y tras ser expulsado tiró la camiseta de Nacional hacia la Tribuna América al sector donde estaban los hinchas del Mirasol.

“Yo no pensaba si iba a ser mi primer o mi último clásico, lo único que quería era ganar, lo que pase después no me importaba nada. Y fue tal cual: jugué ese solo, ganamos 2 a 0, no me hicieron goles, echaron al Chengue... ‘Bueno, ahora sí me puedo morir tranquilo’, pensé cuando terminó el partido”, relató el exarquero en entrevista con Ovación.

Tras su paso por Peñarol, donde fue campeón del Clausura 2008, Nicolás Biglianti jugó en Atenas de San Carlos, San Francisco, Plaza Colonia, Institución Atlética Río Negro, Juanicó y Darling, donde luego fue entrenador.