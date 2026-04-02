“Iría gratis”: Federico Valverde habló de un posible regreso a Peñarol y de lo que sufrió con el tema de su voz

Federico Valverde es uno de los jugadores del momento y así lo viene demostrando con sus grandes actuaciones en el Real Madrid, algo que ilusiona y mucho a la selección de Uruguay a pocos meses de la disputa del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El Pajarito, surgido en Peñarol, habló largo y tendido en una extensa entrevista con “Terapia Picante” (YouTube) y tocó varios temas importantes que han marcado una exitosa carrera deportiva.

Valverde referencia al porqué de su apodo luego de que Alan Parodi, el conductor, le mostrara su primer carnet de jugador de baby fútbol. “Por mi físico fue. Yo era muy flaquito, muy delgado. Cuando corría, corría rápido, llevaba la pelota por todo el campo. Entonces un técnico me empezó a decir Pajarito y mi viejo se enojó. “¿Cómo le voy a decir pajarito a mi hijo? Que no es un pajarito”, decía. Pero Papá, lo ven todos, le decía yo. Soy un pajarito, soy chiquito, delgado, flaco”, recordó.

Consultado por si le gusta más Pajarito o Halcón, el uruguayo dijo: “Pajarito fue toda esa adolescencia, esa niñez. Yo viví muchas cosas siendo el Pajarito y mucha gente me conoce como el Pajarito. Después el Halcón me lo puso un técnico que tuve ya en la selección mayor (Diego Alonso) y me lo puso en un apodo como algo más guerrero, algo más agresivo. Pero no, yo sigo siendo una persona buena, tranquila, un Pajarito, literal”.

El volante de 27 años recordó un momento en el que la pasó muy mal con las burlas que sufrió por su tono de voz siendo juvenil en Peñarol: “Eso no lo voy a olvidar jamás, como los tres goles (risas). Yo ya tenía problemas con el tema de la voz, a la hora de hablar. Tenía un problema en la garganta. Y siempre se me aconsejó operar. La típica, no sé, vamos a un especialista a ver qué te dice. Llegamos al especialista, operate. Llegamos a otro, operate. Antes de que yo llegara a ese punto que hablé en la tele, éramos una familia humilde y no teníamos tampoco para una operación así de un día para otro. Entonces también lo tomamos como algo que iba a cambiar. La etapa de la adolescencia cambiará. No cambió. No sé cuándo cambió, pero ahí no cambió”.

Federico Valverde junto con su familia presenciando el triunfo de Peñarol ante Plaza Colonia en el Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

“Ahora cambió gracias a Dios, pero en su momento sufrí. Después de ese día sufrí porque la gente no sabe lo que hay detrás, porque al final es un problema. Y también creo que se sumaron los nervios de saber que me iban a salir las cosas mal, de que después de eso iban a salir millones de cosas. Está bien que es gracioso y hoy por hoy me río. Si yo lo veo en casa me río. Pero en ese momento era un niño. Y era un niño que capaz que está usando las redes y ve que se están burlando por un defecto que puede tener y es jodido. En ese momento no había tantas redes como hay hoy para que te hagan tantas burlas. Pero yo lo llevaba bien. Es verdad que para mí era re jodido hablar y creo que eso también me llevó a tener muchos años de no animarme a hablar en temas de grupo, con personas que no conocía, porque sabía que yo tenía esa limitación de ‘no puedo, me da mucha vergüenza porque tengo este defecto’”.

Superado ese episodio, el uruguayo se transformó hasta en capitán y esa experiencia le sirvió para un impulso importante en su carrera: “Me sirvió mucho a la hora de decir ‘si pasé eso, ahora para adelante es todo para sumar, todo es positivo’”.

En otro pasaje de la entrevista, ya con Mina Bonino en el estudio, Valverde habló de un sueño que tiene a futuro mientras su pareja —fanática de River Plate— anhela que se ponga la camiseta del Millonario: “A mí me gustaría llegar sano y no es por vender humo, sino que es algo evidente, como ya dije, no quiero ser un lastre. A robar la plata no. Es más iría hasta gratis, pero a Peñarol. A River no, a Peñarol gratis sí, las cosas como son”, remarcó el Pajarito en ese diálogo con Mina.